Expedia Group: Reisende buchen kurzfristiger

Laut aktuellen Suchdaten der Expedia Group aus dem Zeitraum Jänner bis März 2026 verschiebt sich die Reiseplanung zunehmend in Richtung kurzfristiger Buchungen. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die weltweiten Suchanfragen im Zeitraum von sieben bis 13 Tagen vor Abreise um 25%. Besonders starke Zuwächse verzeichnete die Expedia Group in Lateinamerika mit +30%. In Nordamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum lagen die Steigerungen jeweils bei +25%.

Zusätzliche Impulse erhält die Nachfrage laut Expedia Group durch Eventreisen. Im Zusammenhang mit dem großen Fußballturnier dieses Sommers stiegen die Suchanfragen für Reisen in die USA und nach Kanada im Jahresvergleich um 10%, für Mexiko um 15%.

Chancen für Reisebüros

Diese Daten deuten insgesamt auf ein dynamischeres Buchungsverhalten hin. Reisende machen ihre Entscheidungen demnach verstärkt von aktuellen Ereignissen, Preisen und regionalen Entwicklungen abhängig und buchen Reisen näher am Abreisedatum. Für Reisebüros ergeben sich daraus laut Expedia Group neue Möglichkeiten, kurzfristige Nachfrage gezielt zu bedienen. Entscheidende Faktoren seien wettbewerbsfähige Preise, ein breites Angebot sowie schnelle Reaktionsmöglichkeiten bei kurzfristigen Buchungsanfragen.

„Die Reiseplanung wird flexibler: Viele Kund warten länger mit der Buchung und reagieren direkter auf Ereignisse, Preise und veränderte Rahmenbedingungen“, sagt Robin Lawther, VP Expedia TAAP und Business Development. "Für Reisebüros eröffnet sich dadurch eine klare Möglichkeit, im entscheidenden Moment Mehrwert zu schaffen – insbesondere durch die Stärke von Expedia TAAP bei der Unterstützung von Last-minute-Nachfrage." (red)