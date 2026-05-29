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Schmetterling startet Agentic AI-Lösung für Reisebüros


Foto: Tatiana Shepeleva / shutterstock.com
Mit einer neuen KI-Lösung will Schmetterling standardisierte Prozesse im Reisebüro automatisieren und den Fokus stärker auf Beratung und Vertrieb legen.

Schmetterling International hat auf seiner Jahrestagung auf Rhodos eine neue KI-Lösung für den stationären Reisevertrieb vorgestellt. Der KI-Pilot ist ab sofort im Einsatz und in die bestehende Softwarelandschaft des Unternehmens integriert.

So funktioniert die Technologie: Der KI-Pilot verbindet sich direkt mit dem Midoffice-System ARGUS, dem Beratungs- und Vergleichssystem XENA und dem Reservierungssystem NEO. Dort arbeitet er im Hintergrund und erledigt die standardisierte Arbeit der Angebotserstellung – darunter die erste Erstellung von Reiseangeboten sowie die Reaktivierung von Kund:innen ohne aktuelle Buchungen.

1000 E-Mails kurz nach dem Start

Wie gut das in der Praxis funktioniert, zeigt eine erste Bilanz wenige Tage nach dem Live-Gang: Der KI-Pilot hat bereits 1000 passgenaue E-Mails im Namen und mit dem Absender des jeweiligen Reisebüros versendet, um Kund:innen wieder auf das Büro aufmerksam zu machen.

"Pünktlich zum Start der Last-Minute-Phase geht der KI-Pilot live, um schlafendes Potenzial zu wecken und sofort für spürbare Entlastung zu sorgen“, erklärt Ömer Karaca, Geschäftsführer Schmetterling International GmbH & Co. KG. Weiter ermutigt er diesen Schritt mitzugehen: „Wir haben das System gezielt für den Last-Minute-Ansturm freigeschaltet. Jetzt liegt es an euch: Seid mutig! Springt über euren Schatten, vertraut der KI einen Teil der Arbeit an und erlebt selbst, wie viel Stress euch das erspart.“ (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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