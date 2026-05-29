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LTA als "Service-König 2026" ausgezeichnet


LTA: "Service-Könige" beim Reiseschutz
Der Reiseschutz-Spezialist LTA wurde in der aktuellen Studie „Deutschlands Service-Könige 2026“ von ServiceValue und BILD für seine Servicequalität ausgezeichnet.

LTA (Lifecard Travel Assistance) zählt laut der aktuellen Untersuchung „Deutschlands Service-Könige 2026“ zu den Unternehmen mit besonders hoher Servicequalität in Deutschland. Die Studie wurde vom Kölner Marktforschungsunternehmen ServiceValue in Kooperation mit der BILD-Zeitung durchgeführt. In der Kategorie „Spezialversicherer“ erreichte LTA einen Wert von 2,33 und lag damit über dem Branchendurchschnitt von 2,46. Insgesamt wurden in dieser Kategorie 28 Unternehmen bewertet.

Für die Untersuchung wertete ServiceValue knapp 140.000 Verbraucherurteile zu insgesamt 1.084 Unternehmen aus 55 Branchen aus. Die Befragung erfolgte unabhängig und ohne Beteiligung der untersuchten Unternehmen.

Kundenzufriedenheit entscheidet

Im Mittelpunkt der Studie stand die Frage nach der wahrgenommenen Servicequalität der jeweiligen Anbieter. Die Teilnehmer:innen bewerteten dabei ihre Zustimmung zur Aussage, dass das jeweilige Unternehmen einen herausragenden Kundenservice biete.

Für LTA bestätigt die Auszeichnung den hohen Stellenwert kundenorientierter Serviceleistungen, insbesondere im Bereich der Reiseversicherung. „Reiseschutz ist Vertrauenssache. Deshalb steht für uns nicht allein die Versicherungsleistung im Mittelpunkt, sondern vor allem die persönliche Betreuung unserer Kund:innen – vor, während und nach der Reise“, erklärt Michael Dorka, Geschäftsführer von LTA. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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