Tuja Reisen by Lernidee präsentiert neuen Winterkatalog 2026/27

Der Skandinavien-Spezialist baut sein Angebot für die Wintersaison 2026/27 mit neuen Nordlichtreisen, Langlauf-Touren, flexiblen Reisebausteinen und erstmals eigenen Charterflügen nach Lappland aus.

Tuja Reisen, die Skandinavien-Marke von Lernidee Erlebnisreisen, präsentiert den neuen Winterkatalog 2026/27 und reagiert damit auf die anhaltend hohe Nachfrage nach Reisen nach Finnland und Lappland. Das neue Programm kombiniert bestehende Bestseller mit neuen Reiseformaten, zusätzlichen Unterkunftskategorien sowie flexibleren Angeboten ohne inkludierte Flüge oder fixe Aktivitäten.

Erstmals setzt der Veranstalter für die beliebten Silvesterreisen zwischen 26. Dezember 2026 und 2. Jänner 2027 auf einen eigenen Charterflug ab Frankfurt. Dieser bedient die Flughäfen Rovaniemi und Ivalo in Finnisch-Lappland und ist exklusiv für Gäste von Tuja Reisen reserviert.

Neue Polarlichter-Reisen und Aktivurlaub

Zu den Programmneuheiten zählt unter anderem die Reise „Im Bann der Polarlichter“, die sich gezielt an Gäste richtet, die optimale Bedingungen zur Beobachtung der Aurora Borealis suchen. Ebenfalls neu im Angebot ist das Ranua Resort nahe Rovaniemi mit Winteraktivitäten und Wildlife Park. Darüber hinaus erweitert Tuja Reisen sein Angebot an Husky- und Langlaufreisen. Neu im Programm sind unter anderem die Reisen „Im Bann der Huskyspuren“, „Ski-Tour durch Wald & Fjell“ sowie „Ski-Tour durch Lapplands Wildnis“.

Zusätzlich ergänzt der Veranstalter sein Portfolio erstmals um Basispakete ohne Flug sowie Reisen mit optional buchbaren Aktivitäten. Ausgewählte Reisen werden künftig außerdem mit Flügen ab/bis Berlin mit Air Baltic angeboten.

Ausbau im Premium-Bereich

Neben neuen Basis- und Komfortangeboten erweitert Tuja Reisen auch das Premium-Segment. Neu hinzu kommen zusätzliche Unterkünfte im gehobenen Standard- und Premiumbereich. Für Silvester 2026/27 plant der Veranstalter zudem ein exklusives Lappland-Erlebnis für Kleingruppen mit privaten Aktivitäten und persönlichem Service.

Webinar & weitere Vertriebsunterstützung:

Reisebüros erhalten im Rahmen eines kostenlosen Online-Seminars am 24. Juni 2026 von 10:00 bis 11:00 Uhr einen Überblick über das neue Winterprogramm. Anmeldung zum Webinar HIER Zusätzlich stellt Tuja Reisen Reisebüros Unterstützung für gemeinsame Werbeaktionen zur Verfügung. Der neue Winterkatalog kann HIER online eingesehen oder direkt bei Tuja Reisen bestellt werden. (red)