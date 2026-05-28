Mondial bietet Busreisen nach Opatija

Mondial-Busreisen nach Opatija Mondial bietet auch 2026 wieder Busreisen in die kroatische Küstenstadt Opatija an. Die Reisen finden von 11. April bis 28. Juni sowie von 29. August bis 18. Oktober 2026 statt und richten sich an Gäste, die Kroatien außerhalb der klassischen Hochsaison erleben möchten.

Opatija an der Kvarner Bucht gilt aufgrund des milden Klimas, der subtropischen Vegetation und der historischen Architektur seit der K.u.K.-Monarchie als beliebtes Urlaubsziel. Die Kombination aus Küstenlage, Promenaden, Straßencafés und Parkanlagen macht die Destination ganzjährig attraktiv.

Gewinnspiel und Ausflugspaket im Herbst

Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums veranstaltet Mondial im Herbst 2026 ein Gewinnspiel unter allen Opatija-Gästen. Verlost werden 60 Mondial-Gutscheine im Wert von jeweils 60 EUR. Zusätzlich bietet der Veranstalter von 10. bis 18. Oktober 2026 ein exklusives Ausflugspaket an. Dieses umfasst einen Stadtspaziergang, zwei Ganztages- und zwei Halbtagesausflüge sowie einen Welcome-Drink und kann ergänzend zur Pauschalreise gebucht werden. Weitere Informationen dazu unter: www.reisebuero.mondial.at/jubilaeumspaket-opatija

Persönliche Beratung für Opatija-Reisen

Für Fragen rund um die Reisen steht bei Mondial ein eigenes Beratungsteam zur Verfügung. Ansprechpartnerin für Opatija-Reisen ist Bettina Reisinger. Kontakt: +43 2252 44242 333 / E-Mail: opatija@mondial.at (red)