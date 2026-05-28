| news | bus » veranstalter
Mondial bietet Busreisen nach Opatija
Mondial rückt mit seinen Busreisen nach Opatija nachhaltige Kroatien-Reisen in der Nebensaison in den Fokus. Zum 60-jährigen Jubiläum plant der Veranstalter zudem spezielle Angebote und ein Gewinnspiel für Gäste.
Mondial-Busreisen nach Opatija Mondial bietet auch 2026 wieder Busreisen in die kroatische Küstenstadt Opatija an. Die Reisen finden von 11. April bis 28. Juni sowie von 29. August bis 18. Oktober 2026 statt und richten sich an Gäste, die Kroatien außerhalb der klassischen Hochsaison erleben möchten.
Opatija an der Kvarner Bucht gilt aufgrund des milden Klimas, der subtropischen Vegetation und der historischen Architektur seit der K.u.K.-Monarchie als beliebtes Urlaubsziel. Die Kombination aus Küstenlage, Promenaden, Straßencafés und Parkanlagen macht die Destination ganzjährig attraktiv.
Gewinnspiel und Ausflugspaket im Herbst
Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums veranstaltet Mondial im Herbst 2026 ein Gewinnspiel unter allen Opatija-Gästen. Verlost werden 60 Mondial-Gutscheine im Wert von jeweils 60 EUR. Zusätzlich bietet der Veranstalter von 10. bis 18. Oktober 2026 ein exklusives Ausflugspaket an. Dieses umfasst einen Stadtspaziergang, zwei Ganztages- und zwei Halbtagesausflüge sowie einen Welcome-Drink und kann ergänzend zur Pauschalreise gebucht werden. Weitere Informationen dazu unter: www.reisebuero.mondial.at/jubilaeumspaket-opatija
Persönliche Beratung für Opatija-Reisen
Für Fragen rund um die Reisen steht bei Mondial ein eigenes Beratungsteam zur Verfügung. Ansprechpartnerin für Opatija-Reisen ist Bettina Reisinger. Kontakt: +43 2252 44242 333 / E-Mail: opatija@mondial.at (red)
mondial, busreisen, bus, kreoatien, opatija, nebensaison, kurstadt, istrien
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
29 Mai 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
LMX: Verlängerte Flex-Aktion gilt bis Ende Juni
LMX Touristik verlängert seine gebührenfreie...
-
Tuja Reisen by Lernidee präsentiert neuen Winterkatalog 2026/27
Der Skandinavien-Spezialist baut sein Angebot...
-
GTA Touristik startet Frühbucheraktion für Flussreisen 2027
Für ausgewählte Flussreisen 2027 gewährt...
-
Studiosus: Familienreisen für Sommer und Herbst 2026 buchbar
Studiosus bietet für die Sommer-...
-
Highländer Reisen ab sofort in der paxlounge verfügbar
Der auf Wander-, Erlebnis- und...