TUI Restplatzbörse-Tour nach Kos und Bodrum

Im Rahmen einer speziell für die Restplatzbörse organisierten TUI-Tour reisten elf Reisebüromitarbeitende von 16. bis 20. Mai 2026 nach Kos und Bodrum. Die Anreise erfolgte am 16. Mai mit Austrian Airlines nach Kos, der Rückflug mit Turkish Airlines von Bodrum via Istanbul nach Wien. Begleitet wurde die Gruppe von Richard Steiner, 3rd Party Sales & Key Account Specialist bei TUI, der den direkten Austausch unter den Agents unterstützte.

Unterschiedliche Urlaubskonzepte erleben

Im Mittelpunkt der Reise standen Einblicke in verschiedene Hotel- und Urlaubskonzepte aus dem TUI Portfolio – von Cluburlaub und Aktivangeboten bis hin zu Premium- und Lifestyle-Produkten. Die Reisebüromitarbeitenden lernten dabei unterschiedliche Marken und Zielgruppenangebote direkt vor Ort kennen. Dafür verbrachte die Gruppe zunächst zwei Nächte im Robinson Daidalos auf Kos. Danach ging es per Fähre weiter nach Bodrum, wo die Teilnehmenden im TUI Magic Life Bodrum untergebracht waren. Zusätzlich standen mehrere Hotelbesichtigungen auf dem Programm, darunter das TUI Blue Palazzo del Mare, der TUI Kids Club Grecotel Casa Paradiso sowie das Grecotel LUX ME Kos.

Austausch und Destinationseinblicke

Ergänzt wurde das Programm durch gemeinsame Aktivitäten und Eindrücke der beiden Destinationen. Dazu zählten unter anderem eine Stadttour durch Kos, ein Besuch der Burg von Bodrum sowie ein gemeinsamer Sundowner am Strand. Neben den Hotelbesichtigungen bot die Reise damit auch Gelegenheit zum persönlichen Austausch und zur Vernetzung innerhalb der Gruppe. (red)