tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

HAL führt ganzjährige Europa-Kreuzfahrten ein


Nieuw Statendam
Die Reederei erweitert ihr Europa-Angebot ab der Saison 2027/28 um Winter- und Frühjahrsreisen in Nordeuropa und im Mittelmeer.

Holland America Line stationiert die Nieuw Statendam ab der Saison 2027/28 erstmals ganzjährig in Europa. Damit erweitert die Reederei ihr Angebot außerhalb der klassischen Sommersaison um neue Kreuzfahrten durch Skandinavien, das Baltikum und das Mittelmeer. Insgesamt umfasst das neue Programm zwölf Reisen mit der Nieuw Statendam, die auch miteinander kombiniert werden können, sowie zwei zusätzliche Kreuzfahrten mit der Zuiderdam. Für Buchungen im Juni 2026 gilt zudem eine Frühbucheraktion für die neuen Europa-Kreuzfahrten. 

Zu den neuen Routen zählen unter anderem Weihnachtsmarktkreuzfahrten durch Nordeuropa mit Stopps in Städten wie Kiel, Tallinn, Helsinki und Stockholm. Teilweise sind Übernachtaufenthalte vorgesehen, um Gästen mehr Zeit für Weihnachtsmärkte und kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen. Eine weitere Route führt entlang der norwegischen Küste nach Oslo, Bergen und Stavanger.   

Winterreisen in Nordeuropa

Im Fokus der neuen Winterreisen stehen saisonale Erlebnisse wie Weihnachtsmärkte, winterliche Landschaften und Fahrten bis zum Polarkreis. Eine 13-tägige Kreuzfahrt ab Rotterdam oder Dover verbindet unter anderem Kiel, Tallinn, Helsinki und Stockholm. In Helsinki und Stockholm sind Übernachtaufenthalte geplant. Eine zweite, 15-tägige Weihnachtsroute über die Feiertage beinhaltet zusätzlich Stopps in Hamburg, Kopenhagen sowie entlang der norwegischen Küste.

Mittelmeerprogramm mit längeren Aufenthalten

Nach der Wintersaison in Nordeuropa wird die Nieuw Statendam im Mittelmeer eingesetzt. Die Winter- und Frühjahrsreisen führen durch das westliche und östliche Mittelmeer und verbinden Städte und Küstenorte in Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland. Angelaufen werden unter anderem Valencia, Marseille, Livorno, Neapel, Mykonos, Rhodos und Kusadasi. Die Reisen dauern zwischen sieben und 15 Tagen und bieten laut Reederei mehr Zeit an Land durch zusätzliche Hafentage und längere Liegezeiten. 

Weitere Informationen unter: www.hollandamerica.com (red)

  hal, holland america line, kreuzfahrt, schiff, europarouten, ganzjährig, schiffsreisen, kreuzfahrten 2027-28

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
29 Mai 2026

12:50
LMX: Verlängerte Flex-Aktion gilt bis Ende Juni
12:42
Austrian Airlines bestätigt stabilen Sommerflugplan
12:22
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 22/23
11:47
Expedia Group: Reisende buchen kurzfristiger
10:54
Schmetterling startet Agentic AI-Lösung für Reisebüros
10:28
LTA als "Service-König 2026" ausgezeichnet
09:49
Tuja Reisen by Lernidee präsentiert neuen Winterkatalog 2026/27

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.