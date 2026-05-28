HAL führt ganzjährige Europa-Kreuzfahrten ein

Holland America Line stationiert die Nieuw Statendam ab der Saison 2027/28 erstmals ganzjährig in Europa. Damit erweitert die Reederei ihr Angebot außerhalb der klassischen Sommersaison um neue Kreuzfahrten durch Skandinavien, das Baltikum und das Mittelmeer. Insgesamt umfasst das neue Programm zwölf Reisen mit der Nieuw Statendam, die auch miteinander kombiniert werden können, sowie zwei zusätzliche Kreuzfahrten mit der Zuiderdam. Für Buchungen im Juni 2026 gilt zudem eine Frühbucheraktion für die neuen Europa-Kreuzfahrten.

Zu den neuen Routen zählen unter anderem Weihnachtsmarktkreuzfahrten durch Nordeuropa mit Stopps in Städten wie Kiel, Tallinn, Helsinki und Stockholm. Teilweise sind Übernachtaufenthalte vorgesehen, um Gästen mehr Zeit für Weihnachtsmärkte und kulturelle Veranstaltungen zu ermöglichen. Eine weitere Route führt entlang der norwegischen Küste nach Oslo, Bergen und Stavanger.

Winterreisen in Nordeuropa

Im Fokus der neuen Winterreisen stehen saisonale Erlebnisse wie Weihnachtsmärkte, winterliche Landschaften und Fahrten bis zum Polarkreis. Eine 13-tägige Kreuzfahrt ab Rotterdam oder Dover verbindet unter anderem Kiel, Tallinn, Helsinki und Stockholm. In Helsinki und Stockholm sind Übernachtaufenthalte geplant. Eine zweite, 15-tägige Weihnachtsroute über die Feiertage beinhaltet zusätzlich Stopps in Hamburg, Kopenhagen sowie entlang der norwegischen Küste.

Mittelmeerprogramm mit längeren Aufenthalten

Nach der Wintersaison in Nordeuropa wird die Nieuw Statendam im Mittelmeer eingesetzt. Die Winter- und Frühjahrsreisen führen durch das westliche und östliche Mittelmeer und verbinden Städte und Küstenorte in Spanien, Frankreich, Italien und Griechenland. Angelaufen werden unter anderem Valencia, Marseille, Livorno, Neapel, Mykonos, Rhodos und Kusadasi. Die Reisen dauern zwischen sieben und 15 Tagen und bieten laut Reederei mehr Zeit an Land durch zusätzliche Hafentage und längere Liegezeiten.

Weitere Informationen unter: www.hollandamerica.com (red)