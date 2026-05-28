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GTA Touristik startet Frühbucheraktion für Flussreisen 2027
Für ausgewählte Flussreisen 2027 gewährt GTA Touristik bei Buchung bis 31. August 2026 einen Frühbucherbonus von bis zu 200 EUR pro Person.
GTA Touristik hat die Frühbucheraktion für ausgewählte Flussreisen der Saison 2027 gestartet. Gäste erhalten bei gekennzeichneten Reisen bei Buchung bis 31. August 2026 einen Bonus von 100 EUR pro Person. Für die Reisen „Die große Donau-Kreuzfahrt“ sowie „Die Donau-Magie“ beträgt der Frühbucherbonus sogar 200 EUR pro Person.
Flussreisen durch Europa
Das Flussreiseprogramm von GTA Touristik umfasst Reisen entlang verschiedener europäischer Flüsse mit Stopps in Städten und Kulturregionen. Im Mittelpunkt stehen kombinierte Reiseerlebnisse aus Komfort an Bord, Kulinarik und Besichtigungsprogrammen an Land.
Weitere Informationen sowie die gekennzeichneten Frühbucherangebote unter: www.gta.at (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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29 Mai 2026
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