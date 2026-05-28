tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

GTA Touristik startet Frühbucheraktion für Flussreisen 2027


MS Nestroy
Für ausgewählte Flussreisen 2027 gewährt GTA Touristik bei Buchung bis 31. August 2026 einen Frühbucherbonus von bis zu 200 EUR pro Person.

GTA Touristik hat die Frühbucheraktion für ausgewählte Flussreisen der Saison 2027 gestartet. Gäste erhalten bei gekennzeichneten Reisen bei Buchung bis 31. August 2026 einen Bonus von 100 EUR pro Person. Für die Reisen „Die große Donau-Kreuzfahrt“ sowie „Die Donau-Magie“ beträgt der Frühbucherbonus sogar 200 EUR pro Person.

Flussreisen durch Europa

Das Flussreiseprogramm von GTA Touristik umfasst Reisen entlang verschiedener europäischer Flüsse mit Stopps in Städten und Kulturregionen. Im Mittelpunkt stehen kombinierte Reiseerlebnisse aus Komfort an Bord, Kulinarik und Besichtigungsprogrammen an Land.

Weitere Informationen sowie die gekennzeichneten Frühbucherangebote unter: www.gta.at (red) 

  gta, gta touristik, frühbucher, frühbucherbonus, flussreisen, flussschiff, flussreisen 2027

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
29 Mai 2026

12:50
LMX: Verlängerte Flex-Aktion gilt bis Ende Juni
12:42
Austrian Airlines bestätigt stabilen Sommerflugplan
12:22
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 22/23
11:47
Expedia Group: Reisende buchen kurzfristiger
10:54
Schmetterling startet Agentic AI-Lösung für Reisebüros
10:28
LTA als "Service-König 2026" ausgezeichnet
09:49
Tuja Reisen by Lernidee präsentiert neuen Winterkatalog 2026/27

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.