GTA Touristik startet Frühbucheraktion für Flussreisen 2027

GTA Touristik hat die Frühbucheraktion für ausgewählte Flussreisen der Saison 2027 gestartet. Gäste erhalten bei gekennzeichneten Reisen bei Buchung bis 31. August 2026 einen Bonus von 100 EUR pro Person. Für die Reisen „Die große Donau-Kreuzfahrt“ sowie „Die Donau-Magie“ beträgt der Frühbucherbonus sogar 200 EUR pro Person.

Flussreisen durch Europa

Das Flussreiseprogramm von GTA Touristik umfasst Reisen entlang verschiedener europäischer Flüsse mit Stopps in Städten und Kulturregionen. Im Mittelpunkt stehen kombinierte Reiseerlebnisse aus Komfort an Bord, Kulinarik und Besichtigungsprogrammen an Land.

Weitere Informationen sowie die gekennzeichneten Frühbucherangebote unter: www.gta.at (red)