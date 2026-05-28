| news | veranstalter
Studiosus: Familienreisen für Sommer und Herbst 2026 buchbar
Studiosus bietet für die Sommer- und Herbstferien 2026 noch freie Plätze auf ausgewählten family-Reisen nach Paris, China, Rom und Ägypten an.
Mit seinem family-Programm richtet sich Studiosus an Eltern, Alleinerziehende sowie Großeltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Die Reisen kombinieren Kultur- und Erlebnisprogramme für Groß und Klein und werden von speziell geschulten Reiseleiter:innen begleitet. Für die Sommerferien 2026 sind unter anderem noch Plätze auf der neuen 13-tägigen Reise „China – ins Land des Drachen“ verfügbar. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Kalligrafie-Kurs, bei dem Kinder ihren Namen in chinesischen Schriftzeichen schreiben lernen, sowie ein gemeinsames Picknick auf der Großen Mauer. Ebenfalls buchbar ist die fünftägige Reise „Paris – Eiffelturm, Montmartre und Boule“ mit Mittagessen im Eiffelturm und Schnitzeljagd durch Montmartre.
Reisen für die Herbstferien
Auch für die Herbstferien 2026 sind noch Termine verfügbar. Die fünftägige Reise „Rom – Cäsar, Päpste, Gladiatoren“ verbindet Besichtigungen von Kolosseum und Forum Romanum mit einer Brunnen-Rallye durch die Altstadt und Aktivitäten im Circus Maximus. In Ägypten steht bei der neuntägigen family-Reise „Ägypten – Land der Pharaonen“ unter anderem eine Schatzsuche im Grand Egyptian Museum in Kairo auf dem Programm. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer:innen Hieroglyphen kennen und backen gemeinsam Fladenbrot.
Weitere Infos zum family-Angebot von Studiosus unter: www.studiosus.com/reisevarianten/familienurlaub (red)
studiosus, family-reisen, familienreisen, familienurlaub, familienangebot
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
29 Mai 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
LMX: Verlängerte Flex-Aktion gilt bis Ende Juni
LMX Touristik verlängert seine gebührenfreie...
-
Tuja Reisen by Lernidee präsentiert neuen Winterkatalog 2026/27
Der Skandinavien-Spezialist baut sein Angebot...
-
Mondial bietet Busreisen nach Opatija
Mondial rückt mit seinen Busreisen...
-
GTA Touristik startet Frühbucheraktion für Flussreisen 2027
Für ausgewählte Flussreisen 2027 gewährt...
-
Highländer Reisen ab sofort in der paxlounge verfügbar
Der auf Wander-, Erlebnis- und...