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Studiosus: Familienreisen für Sommer und Herbst 2026 buchbar


Atudiosus family-Reise nach Rom
Studiosus bietet für die Sommer- und Herbstferien 2026 noch freie Plätze auf ausgewählten family-Reisen nach Paris, China, Rom und Ägypten an.

Mit seinem family-Programm richtet sich Studiosus an Eltern, Alleinerziehende sowie Großeltern mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren. Die Reisen kombinieren Kultur- und Erlebnisprogramme für Groß und Klein und werden von speziell geschulten Reiseleiter:innen begleitet. Für die Sommerferien 2026 sind unter anderem noch Plätze auf der neuen 13-tägigen Reise „China – ins Land des Drachen“ verfügbar. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Kalligrafie-Kurs, bei dem Kinder ihren Namen in chinesischen Schriftzeichen schreiben lernen, sowie ein gemeinsames Picknick auf der Großen Mauer. Ebenfalls buchbar ist die fünftägige Reise „Paris – Eiffelturm, Montmartre und Boule“ mit Mittagessen im Eiffelturm und Schnitzeljagd durch Montmartre.

Reisen für die Herbstferien

Auch für die Herbstferien 2026 sind noch Termine verfügbar. Die fünftägige Reise „Rom – Cäsar, Päpste, Gladiatoren“ verbindet Besichtigungen von Kolosseum und Forum Romanum mit einer Brunnen-Rallye durch die Altstadt und Aktivitäten im Circus Maximus. In Ägypten steht bei der neuntägigen family-Reise „Ägypten – Land der Pharaonen“ unter anderem eine Schatzsuche im Grand Egyptian Museum in Kairo auf dem Programm. Darüber hinaus lernen die Teilnehmer:innen Hieroglyphen kennen und backen gemeinsam Fladenbrot.

Weitere Infos zum family-Angebot von Studiosus unter: www.studiosus.com/reisevarianten/familienurlaub (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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