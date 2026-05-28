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Highländer Reisen ab sofort in der paxlounge verfügbar


Highländer-Website
Der auf Wander-, Erlebnis- und Polarlichtreisen spezialisierte Reiseveranstalter ist ab sofort in der paxlounge integriert.

Highländer Reisen ist ab sofort in der paxlounge verfügbar. Damit erhalten Reisebüros direkten Zugang zu mehr als 250 nachhaltigen Wander-, Erlebnis- und Polarlichtreisen weltweit, die sowohl in kleinen Gruppen als auch individuell buchbar sind. Das Portfolio des Veranstalters umfasst unter anderem Wander- und Erlebnisreisen in Europa sowie Reisen nach Lappland, Island, Grönland und Fjord-Norwegen. Mit der Anbindung an die paxlounge wolle Highländer Reisen das Portfolio für Reisebüros und mobile Reisevermittler:innen einfacher zugänglich machen und die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb weiter ausbauen.

Einladung zum Webinar

Begleitend zur neuen Anbindung veranstaltet Highländer Reisen gemeinsam mit paxconnect eine Online-Schulung für Reisebüros. Das Webinar findet am 23. Juni 2026 um 13:00 Uhr statt. Vorgestellt werden der Veranstalter, das Portfolio sowie die angebotenen Natur- und Erlebnisreisen. Anmeldung zum Webinar HIER 

Weitere Infos über Highländer Reisen:
Highländer Reisen mit Sitz in Köln ist auf nachhaltige Wander-, Erlebnis- und Polarlichtreisen spezialisiert und bietet weltweit mehr als 250 Reisen an. Reisebüros erhalten eine Grundprovision von 12% auf alle Leistungen. Zusätzlich stellt der Veranstalter Verkaufsunterstützung wie Social-Media-Vorlagen, Webinare und Schulungen zur Verfügung.

Alle Reisen sind als Pauschalreisen über den DRSF abgesichert. Seit 2024 kompensiert das Unternehmen nach eigenen Angaben 100% der Flug-CO₂-Emissionen über atmosfair. Zudem strebt Highländer Reisen im Herbst 2026 eine tourCERT-Zertifizierung an.

Weitere Infos für Reisebüros unter: www.highlaender-reisen.de/service-infos/reisebuero-bereich (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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