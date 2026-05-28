Highländer Reisen ab sofort in der paxlounge verfügbar

Highländer Reisen ist ab sofort in der paxlounge verfügbar. Damit erhalten Reisebüros direkten Zugang zu mehr als 250 nachhaltigen Wander-, Erlebnis- und Polarlichtreisen weltweit, die sowohl in kleinen Gruppen als auch individuell buchbar sind. Das Portfolio des Veranstalters umfasst unter anderem Wander- und Erlebnisreisen in Europa sowie Reisen nach Lappland, Island, Grönland und Fjord-Norwegen. Mit der Anbindung an die paxlounge wolle Highländer Reisen das Portfolio für Reisebüros und mobile Reisevermittler:innen einfacher zugänglich machen und die Zusammenarbeit mit dem Vertrieb weiter ausbauen.

Einladung zum Webinar

Begleitend zur neuen Anbindung veranstaltet Highländer Reisen gemeinsam mit paxconnect eine Online-Schulung für Reisebüros. Das Webinar findet am 23. Juni 2026 um 13:00 Uhr statt. Vorgestellt werden der Veranstalter, das Portfolio sowie die angebotenen Natur- und Erlebnisreisen. Anmeldung zum Webinar HIER

Weitere Infos über Highländer Reisen:

Highländer Reisen mit Sitz in Köln ist auf nachhaltige Wander-, Erlebnis- und Polarlichtreisen spezialisiert und bietet weltweit mehr als 250 Reisen an. Reisebüros erhalten eine Grundprovision von 12% auf alle Leistungen. Zusätzlich stellt der Veranstalter Verkaufsunterstützung wie Social-Media-Vorlagen, Webinare und Schulungen zur Verfügung.

Alle Reisen sind als Pauschalreisen über den DRSF abgesichert. Seit 2024 kompensiert das Unternehmen nach eigenen Angaben 100% der Flug-CO₂-Emissionen über atmosfair. Zudem strebt Highländer Reisen im Herbst 2026 eine tourCERT-Zertifizierung an.

Weitere Infos für Reisebüros unter: www.highlaender-reisen.de/service-infos/reisebuero-bereich (red)