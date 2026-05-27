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Israel: Negev erhält Status als geschützte Weinregion
Die israelische Wüstenregion Negev wurde offiziell als geschützte geografische Weinregion anerkannt. Damit zählt sie künftig zu den international geschützten Herkunftsregionen für Wein.
Der Negev ist offiziell als geschützte geografische Angabe (Geographical Indication / G.I.) unter dem Namen „Negev“ anerkannt worden. Die israelische Wüstenregion reiht sich damit in die Liste international geschützter Weinregionen ein. Der Anerkennungsprozess wurde von der Merage Foundation Israel begleitet und nach rund vier Jahren abgeschlossen.
Die neue Weinregion erstreckt sich von Kiryat Gat bis Eilat. Laut Fachgutachten israelischer Expert:innen verfügen die Weine aus dem Negev über ein eigenständiges Profil, das durch die besonderen Bedingungen des Wüstenterroirs geprägt wird.
Weinbau unter Wüstenbedingungen
Der Weinbau im Negev gilt aufgrund der klimatischen Bedingungen als besonders herausfordernd. Mithilfe moderner Agrar- und Bewässerungstechnologien werden heute dennoch erfolgreich Weinreben in der Region kultiviert. Gleichzeitig knüpft der Weinbau an eine lange Tradition an, die bis in biblische Zeiten zurückreicht.
Heute umfasst die Region mehr als 60 Weingüter und Weinberge mit einer jährlichen Produktion von über einer Million Flaschen Wein. Mit der Anerkennung ist der Negev nach der Judean Wine Region die zweite israelische Weinregion mit offiziellem Status als geschützte Weinregion. Laut der Merage Foundation Israel soll dies auch die Positionierung des Negev als Weinreiseziel stärken. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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27 Mai 2026
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