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Sunny Cars: Neue Zahlungsoptionen für österreichische Kund:innen
Sunny Cars erweitert sein Zahlungsangebot für Kund:innen in Österreich um das Online-Banking-Verfahren EPS.
Um Direktbuchungen für Kund:innen in Österreich einfacher und komfortabler zu gestalten, integriert Sunny Cars ab sofort das lokale Online-Banking-Zahlungsverfahren EPS. Das EPS-System verfügt in Österreich über eine hohe Marktdurchdringung und ist direkt an das jeweilige Online-Banking angebunden.
Anpassung an lokale Zahlungsgewohnheiten
Mit der Integration der lokalen Bezahlmethode reagiert das Unternehmen auf länderspezifische Zahlungsgewohnheiten und möchte den Weg zum Wunsch-Mietwagen bis zum Buchungsabschluss möglichst unkompliziert gestalten. Die neue Zahlungsoption steht ab sofort für alle Online-Buchungen zur Verfügung.
„Mit der Integration von EPS möchten wir einmal mehr aufzeigen, wie ein moderner, digitaler Buchungsprozess mit unserem bestehenden hohen Service- und Qualitätsanspruch Hand in Hand geht, um das Kundenerlebnis von Anfang an noch nutzerfreundlicher und einfacher zu gestalten“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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