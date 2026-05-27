Sunny Cars: Neue Zahlungsoptionen für österreichische Kund:innen

Um Direktbuchungen für Kund:innen in Österreich einfacher und komfortabler zu gestalten, integriert Sunny Cars ab sofort das lokale Online-Banking-Zahlungsverfahren EPS. Das EPS-System verfügt in Österreich über eine hohe Marktdurchdringung und ist direkt an das jeweilige Online-Banking angebunden.

Anpassung an lokale Zahlungsgewohnheiten

Mit der Integration der lokalen Bezahlmethode reagiert das Unternehmen auf länderspezifische Zahlungsgewohnheiten und möchte den Weg zum Wunsch-Mietwagen bis zum Buchungsabschluss möglichst unkompliziert gestalten. Die neue Zahlungsoption steht ab sofort für alle Online-Buchungen zur Verfügung.

„Mit der Integration von EPS möchten wir einmal mehr aufzeigen, wie ein moderner, digitaler Buchungsprozess mit unserem bestehenden hohen Service- und Qualitätsanspruch Hand in Hand geht, um das Kundenerlebnis von Anfang an noch nutzerfreundlicher und einfacher zu gestalten“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführender Gesellschafter von Sunny Cars. (red)