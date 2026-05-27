Neuer Reisepodcast von Sven Meyer und Andy Janz

Nach fast sechs Jahren und rund 200 Folgen verabschiedeten sich Sven Meyer und Andy Janz am 21. Mai 2026 mit der finalen Episode von "Hin & Weg: der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andy Janz“. Mit „Mahlzeit – mit Sven Meyer und Andy Janz“ startet nun ein neues Format, das sich dem Essen und Trinken auf Reisen widmet. Die rund 30-minütigen Folgen erscheinen künftig jeden Donnerstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Jede Episode verbindet persönliche Reisegeschichten mit kulinarischen Themen, kulturellen Eindrücken und humorvollen Gesprächen.

Nachfolger von "Hin & Weg"

"Hin & Weg" war seit 2020 der erfolgreichste deutschsprachige Podcast der Reisebranche. Die Sendung erreichte Hörer:innen in mehr als 180 Ländern und platzierte sich regelmäßig in den Podcast-Charts im DACH-Raum. Das Format war bekannt für kontroverse Diskussionen, etwa zur Macht von Online-Reiseportalen, KI und der Zukunft des klassischen, stationären Reisebüros.

Auch bei „Mahlzeit" wechseln sich die beiden Gastgeber in der Moderation ab. Fester Bestandteil jeder Folge ist zudem der sogenannte „Mahlzeit!-Moment“, ein persönlicher Aha-Moment der Moderatoren zum jeweiligen Thema.

„Mahlzeit – mit Sven Meyer und Andy Janz“ startet am 28. Mai 2026 und ist unter anderem über Spotify, Apple Podcasts und weitere Podcast-Plattformen verfügbar. (red)