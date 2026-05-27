tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Lufthansa sieht Kerosinversorgung im Sommer gesichert


Airlines der Lufthansa Group
Die Lufthansa Group sieht die Kerosinversorgung an ihren europäischen Drehkreuzen – darunter auch Wien – für den Sommer gesichert.

Die AUA-Mutter Lufthansa versichert Kund:innen, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. "An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group - Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom - sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist", erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.

Ausbleibende Treibstofflieferungen durch die Straße von Hormuz würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das Maximum hochgefahren.

Umbuchung oder Rückerstattung bei Ausfällen

Kund:innen könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. "Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, können Reisende wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet." Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe.

Auch der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte sieht die Versorgungslage in Europa derzeit stabil. Gegenüber dem  "Handelsblatt" sagt der Fraport-Vorstandschef: "Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in Europa und damit auch in Deutschland genügend Kerosin haben. Wenn es gut läuft, auch bis Jahresende." (APA / red) 

  lufthansa, lufthansa group, aua, austrian airlines, flug, kerosin, kerosinversorgung, treibstoff

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
27 Mai 2026

16:23
Israel: Negev erhält Status als geschützte Weinregion
16:13
Fachverband Reisebüros kritisiert Flugabgabe und Ortstaxe
15:53
Sunny Cars: Neue Zahlungsoptionen für österreichische Kund:innen
12:02
Neuer Reisepodcast von Sven Meyer und Andy Janz
11:31
Lufthansa sieht Kerosinversorgung im Sommer gesichert
10:58
Kleber Group übernimmt Guatemala-Repräsentanz für DACH
10:35
schauinsland-reisen kündigt neues Eventformat in Antalya an

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.