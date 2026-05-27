Lufthansa sieht Kerosinversorgung im Sommer gesichert

Die AUA-Mutter Lufthansa versichert Kund:innen, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. "An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group - Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom - sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist", erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.

Ausbleibende Treibstofflieferungen durch die Straße von Hormuz würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das Maximum hochgefahren.

Umbuchung oder Rückerstattung bei Ausfällen

Kund:innen könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. "Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, können Reisende wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet." Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe.

Auch der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte sieht die Versorgungslage in Europa derzeit stabil. Gegenüber dem "Handelsblatt" sagt der Fraport-Vorstandschef: "Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in Europa und damit auch in Deutschland genügend Kerosin haben. Wenn es gut läuft, auch bis Jahresende." (APA / red)