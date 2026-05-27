Kleber Group übernimmt Guatemala-Repräsentanz für DACH

Die Kleber Group übernimmt die PR- und Trade-Repräsentanz des guatemaltekischen Instituts für Tourismus (INGUAT) für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Guatemala im DACH-Markt neu zu positionieren – weg vom Bild eines vermeintlich komplexen und schwer zugänglichen Reiseziels, hin zu einer kuratierten, buchbaren und kulturell bereichernden Destination. Im Fokus der Kommunikation stehen unter anderem das Maya-Erbe des Landes, Vulkanlandschaften, Kaffee als Kulturgut, traditionelles Kunsthandwerk sowie die Gastronomieszene rund um Antigua.

Guatemala-Austellung auf der Berlin Design Week

Zum Auftakt der Zusammenarbeit präsentiert sich Guatemala von 28. bis 31. Mai 2026 auf der Berlin Design Week mit der Ausstellung „Guatemala gestaltet mit den Händen / Guatemala diseña con las manos“. Die vom INGUAT geförderte Ausstellung thematisiert die Verbindung von traditionellem Handwerk und zeitgenössischem Design. Zu sehen ist unter anderem eine kapselartige Installation, die vom Tempel I der Maya-Stätte Tikal inspiriert wurde und traditionelle textile Techniken mit digitalen Elementen kombiniert.

Ein besonderer Anreiz erwartet die Besucher außerdem vor Ort: Wer die Ausstellung besucht, hat die Chance, bei einem Schätzwettbewerb eine Reise nach Guatemala zu gewinnen und das Land selbst zu entdecken. Die Ausstellung findet in der Macherei Kreuzberg Hallesches Ufer 40–60, 10963 Berlin statt. (red)