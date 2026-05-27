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schauinsland-reisen kündigt neues Eventformat in Antalya an


schauinsland-reisen Signature Days
Mit den "Signature Days" lädt schauinsland-reisen im November 2026 zu einem neuen Networking- und Eventformat an die Türkische Riviera ein.

schauinsland-reisen startet mit den ersten „Signature Days“ ein neues Veranstaltungsformat für Reisebüromitarbeitende. Das Event findet von 20. bis 23. November 2026 im Resort Lara Barut Collection in Antalya statt. Die Veranstaltungstage umfassen ein vielseitiges Programm, bei dem gemeinsames Erleben und ein angeregter Austausch im Fokus stehen.

Das Format wurde bewusst abseits klassischer Konferenzabläufe konzipiert. Geplant sind unter anderem offene Programmpunkte, Rallye-Stationen, kompakte Präsentationen sowie interaktive Aktivitäten.

Rahmenprogramm an der Türkischen Riviera

Im Zentrum der Signature Days steht der persönliche Austausch in entspannter Atmosphäre. Neben Networking-Möglichkeiten umfasst das Programm kulinarische Angebote, Entertainment und gemeinsame Abendveranstaltungen. Ergänzend sind Ausflüge in Antalya und an der Türkischen Riviera vorgesehen.

Offizieller Host der Signature Days2026 sind die Barut Hotels mit der Lara Barut Collection als Veranstaltungsort. SunExpress begleitet das Format als Airline-Partner. Insgesamt unterstützen rund 20 Partnerunternehmen die Veranstaltung.

Eingeladen sind Expedient:innen, Büroleitungen, Geschäftsführende aus dem aktiven Verkauf sowie Auszubildende und dual Studierende ab dem zweiten Lehrjahr.

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter: slr-info.de (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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