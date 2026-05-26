Estland: Geheimtipp für Natur- und Wildlife-Erlebnisse

Estland zählt zu den waldreichsten und zugleich stillsten Naturdestinationen Europas. Mehr als die Hälfte der Landesfläche ist von Wald bedeckt, vielerorts gilt die Natur als nahezu unberührt. Außerdem weist das Land eine der saubersten Luftqualitäten des Kontinents und eine außergewöhnlich klare Wasserqualität auf: Rund 98 % der Flüsse erreichen Trinkwasserstandard.

Damit entwickelt sich das baltische Land zunehmend zu einem Ziel für Wildlife- und Naturreisen in kleinen Gruppen. Besonders im Frühjahr und Sommer bietet Estland beste Bedingungen für Naturbeobachtungen in kleinen Gruppen. In den Wäldern und Moorgebieten Estlands leben unter anderem Braunbären, Elche, Wölfe, Luchse, seltene Vogelarten sowie Flughörnchen.

Bärenbeobachtungen im Nordosten

Mit rund 1.000 Braunbären zählt Estland zu den bärenreichsten Regionen Europas. Im Nordosten Estlands, in Alutaguse, liegt eines der bekanntesten Wildlife-Gebiete des Landes. Dort befinden sich Beobachtungshütten, die Besucher:innen Naturbeobachtungen von Braunbären in den Abend- und Nachtstunden ermöglichen. Die Beobachtungen finden in kleinen Gruppen und gemeinsam mit erfahrenen Guides statt.

Neben Braunbären können Besucher:innen in den frühen Morgenstunden auch Elche in freier Wildbahn beobachten. Zu den seltensten Tierarten des Landes zählt das Flughörnchen, das vor allem in den alten Wäldern Ostestlands vorkommt. Rund um Tudu und den Alutaguse-Nationalpark werden geführte Touren zur Beobachtung der nachtaktiven Tiere angeboten.

Birdwatching und Naturunterkünfte

Auch für Vogelbeobachtungen gilt Estland als bedeutende Destination. Aufgrund seiner Lage an der Ostatlantischen Flugroute wurden im Land fast 400 Vogelarten registriert. Besonders gefragt sind Regionen wie der Matsalu-Nationalpark, die Westküste sowie die Inseln Saaremaa und Hiiumaa.

Parallel dazu wächst in Estland auch das Angebot an naturnahen Unterkünften. Besucher:innen können zwischen Tiny Houses, Design-Cabins, Waldhütten und Glamping-Angeboten wählen. Viele Unterkünfte liegen direkt inmitten der Natur und richten sich gezielt an Reisende, die Ruhe, Entschleunigung und Naturerlebnisse miteinander verbinden möchten.

Weitere Informationen unter www.visitestonia.com (red)