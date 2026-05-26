Rax-Seilbahn feiert 100-jähriges Jubiläum mit Publikumstag

Die Rax-Seilbahn / Raxalpe begeht im Sommer 2026 ihr 100-jähriges Jubiläum. Den Auftakt der Jubiläumssaison bildet ein Publikumstag am 12. Juni 2026 am Rax-Plateau. Besucher:innen erwartet ein ganztägiges Programm mit Erlebnisstationen, Führungen und Einblicken in den laufenden Betrieb der Seilbahn.

Ganztägiges Programm

Am Publikumstag stehen zahlreiche Erlebnisstationen im Mittelpunkt. Dazu zählen unter anderem Hüpfburgen, Filmvorträge, eine Münzprägestation sowie ein Sonderpostamt. Ergänzt wird das Angebot durch Führungen, bei denen unter anderem der Maschinenraum und die Kommandozentrale besichtigt werden können. Für die musikalische Begleitung sorgen Live-Acts sowie ein Programmabschluss mit dem Duo „Paul und Sperrmüllfranz und Paul“, das ab 16:00 Uhr auftritt. Auch das Maskottchen RAXL ist Teil des Familienprogramms.

Neben dem Rahmenprogramm rücken auch die Wander- und Naturerlebnisse auf der Rax in den Fokus. Entlang der Themenstation „Pioniere & Freigeister“ werden Besucher:innen durch Schautafeln, Skulpturen und interaktive Elemente an Persönlichkeiten wie Sigmund Freud, Arthur Schnitzler und Viktor Frankl herangeführt.

Betriebszeiten & Sondertarif

Zum Publikumstag gelten verlängerte Betriebszeiten bis 20:00 Uhr sowie ein Sondertarif. Die Berg- und Talfahrt kostet an diesem Tag 18,50 EUR und liegt damit mehr als 50% unter dem regulären Preis.

Weitere Informationen zur Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com (red)