tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Idealtours verbindet Innsbruck im Sommer 2026 neu mit Korfu


Idealtours startet Direktflüge ab Innsbruck nach Korfu
Mit einem ausgebuchten Erstflug hat Idealtours am Freitag, 22. Mai 2026, die neue Direktverbindung von Innsbruck nach Korfu aufgenommen.

Idealtours bietet im Sommer 2026 erstmals Direktflüge von Innsbruck nach Korfu an. Zum Auftakt starteten 78 Passagier:innen mit dem Erstflug direkt vom Flughafen Innsbruck auf die griechische Insel.

Mit Korfu ergänzt der Tiroler Reiseveranstalter sein bestehendes Griechenland-Portfolio ab Innsbruck. Neben der neuen Destination stehen auch Kefalonia, Lefkas/Epiros, Chalkidiki, Kalamata und Kalabrien auf dem Flugplan. Korfu gilt als "grüne Perle Griechenlands" und überzeugt mit mediterraner Landschaft, historischen Altstädten und einer Vielzahl an Stränden.

Hausabholung inklusive

Zum Serviceangebot von Idealtours zählt auch weiterhin die kostenlose Hausabholung für Fluggäst:innen in ganz Nordtirol. „Unsere Kund:innen schätzen es sehr, direkt ab dem Heimatflughafen Innsbruck zu starten. Mit der Hausabholung machen wir den Urlaubsbeginn so bequem wie möglich“, betont Christof Neuhauser, Geschäftsleiter von Idealtours.

Die neue Flugverbindung entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen Innsbruck und der Airline Universal Air. Die starke Nachfrage zum Saisonstart zeige das Interesse an direkten und unkomplizierten Reisemöglichkeiten ab Tirol, so Neuhauser. Seitens des Flughafens wird zudem betont, dass die Treibstoffversorgung für die kommenden Sommermonate gesichert sei. Urlauber:innen könnten ihre Reisen daher beruhigt planen. (red)

  idealtours, sommerflug, erstflug, flug, direktflug, innsbruck, innsbruck airport, korfu

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
27 Mai 2026

16:23
Israel: Negev erhält Status als geschützte Weinregion
16:13
Fachverband Reisebüros kritisiert Flugabgabe und Ortstaxe
15:53
Sunny Cars: Neue Zahlungsoptionen für österreichische Kund:innen
12:02
Neuer Reisepodcast von Sven Meyer und Andy Janz
11:31
Lufthansa sieht Kerosinversorgung im Sommer gesichert
10:58
Kleber Group übernimmt Guatemala-Repräsentanz für DACH
10:35
schauinsland-reisen kündigt neues Eventformat in Antalya an

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.