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Idealtours verbindet Innsbruck im Sommer 2026 neu mit Korfu
Mit einem ausgebuchten Erstflug hat Idealtours am Freitag, 22. Mai 2026, die neue Direktverbindung von Innsbruck nach Korfu aufgenommen.
Idealtours bietet im Sommer 2026 erstmals Direktflüge von Innsbruck nach Korfu an. Zum Auftakt starteten 78 Passagier:innen mit dem Erstflug direkt vom Flughafen Innsbruck auf die griechische Insel.
Mit Korfu ergänzt der Tiroler Reiseveranstalter sein bestehendes Griechenland-Portfolio ab Innsbruck. Neben der neuen Destination stehen auch Kefalonia, Lefkas/Epiros, Chalkidiki, Kalamata und Kalabrien auf dem Flugplan. Korfu gilt als "grüne Perle Griechenlands" und überzeugt mit mediterraner Landschaft, historischen Altstädten und einer Vielzahl an Stränden.
Hausabholung inklusive
Zum Serviceangebot von Idealtours zählt auch weiterhin die kostenlose Hausabholung für Fluggäst:innen in ganz Nordtirol. „Unsere Kund:innen schätzen es sehr, direkt ab dem Heimatflughafen Innsbruck zu starten. Mit der Hausabholung machen wir den Urlaubsbeginn so bequem wie möglich“, betont Christof Neuhauser, Geschäftsleiter von Idealtours.
Die neue Flugverbindung entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Flughafen Innsbruck und der Airline Universal Air. Die starke Nachfrage zum Saisonstart zeige das Interesse an direkten und unkomplizierten Reisemöglichkeiten ab Tirol, so Neuhauser. Seitens des Flughafens wird zudem betont, dass die Treibstoffversorgung für die kommenden Sommermonate gesichert sei. Urlauber:innen könnten ihre Reisen daher beruhigt planen. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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