| news | flughafen » flug
Flughafen Klagenfurt: Springer Reisen startet Griechenland-Flüge
Mit dem ersten Charterflug des heurigen Sommers von Springer Reisen startet am Flughafen Klagenfurt offiziell die diesjährige Griechenland-Saison.
Springer Reisen bietet auch im Sommer 2026 wieder exklusive Griechenland-Charterflüge ab dem Flughafen Klagenfurt an. Bis Mitte Juli geht es jeweils samstags mit Avanti Air direkt auf die Kykladeninsel Paros. Die Insel gilt mit ihren traditionellen Dörfern, Stränden und Orten wie Parikia oder Naoussa als beliebtes Urlaubsziel für Reisende, die Erholung mit authentischem Griechenland-Flair verbinden möchten. Auch die Nachbarinsel Naxos ist über einen kurzen Schiffstransfer erreichbar und eignet sich ideal für Inselkombinationen.
Neue Verbindung nach Skiathos
Neu im Sommerprogramm 2026 ist eine Direktverbindung nach Skiathos. Von Mitte August bis Ende September fliegt Springer Reisen jeweils freitags nonstop ab Klagenfurt auf die griechische Sporadeninsel.
Andrea Springer freut sich über den Start der Chartersaison ab Klagenfurt: „Mit unseren Charterflügen setzen wir bewusst auf regionale Flughäfen, kurze Flug- und Transferzeiten sowie sorgfältig ausgewählte familiäre Hotels auf kleinen, authentischen Inseln. Besonders gefragt sind individuelle Inselkombinationen – wer Vielfalt liebt, dem empfehlen wir beispielsweise, Paros mit Naxos oder Skiathos mit Alonissos zu kombinieren.“ Das Freigepäck ist auf allen Charterflügen bereits im Reisepreis inkludiert.
Auch seitens des Flughafens wird die Zusammenarbeit hervorgehoben. Griechenland zähle im Sommer 2026 zu den besonders stark nachgefragten Urlaubsdestinationen ab Klagenfurt, so Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt: „Griechenland ist im heurigen Sommer besonders stark nachgefragt und mit Paros und Naxos bieten wir gemeinsam zwei außergewöhnlich attraktive Inselziele ab Klagenfurt an.“ (red)
klagenfurt, flughafen klagenfurt, springer, springer reisen, paros, naxos, charterflug, avantiair, griechenland
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
27 Mai 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Lufthansa sieht Kerosinversorgung im Sommer gesichert
Die Lufthansa Group sieht die...
-
Idealtours verbindet Innsbruck im Sommer 2026 neu mit Korfu
Mit einem ausgebuchten Erstflug hat...
-
Graz Airport: Erstflug nach Olbia
Seit heute, Freitag, fliegt Eurowings...
-
Easyjet tief in den roten Zahlen
Gestiegene Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs...
-
Aegean erweitert innergriechisches Streckennetz im Sommer 2026
Aegean Airlines nimmt im Sommer...