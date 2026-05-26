Flughafen Klagenfurt: Springer Reisen startet Griechenland-Flüge

Springer Reisen bietet auch im Sommer 2026 wieder exklusive Griechenland-Charterflüge ab dem Flughafen Klagenfurt an. Bis Mitte Juli geht es jeweils samstags mit Avanti Air direkt auf die Kykladeninsel Paros. Die Insel gilt mit ihren traditionellen Dörfern, Stränden und Orten wie Parikia oder Naoussa als beliebtes Urlaubsziel für Reisende, die Erholung mit authentischem Griechenland-Flair verbinden möchten. Auch die Nachbarinsel Naxos ist über einen kurzen Schiffstransfer erreichbar und eignet sich ideal für Inselkombinationen.

Neue Verbindung nach Skiathos

Neu im Sommerprogramm 2026 ist eine Direktverbindung nach Skiathos. Von Mitte August bis Ende September fliegt Springer Reisen jeweils freitags nonstop ab Klagenfurt auf die griechische Sporadeninsel.

Andrea Springer freut sich über den Start der Chartersaison ab Klagenfurt: „Mit unseren Charterflügen setzen wir bewusst auf regionale Flughäfen, kurze Flug- und Transferzeiten sowie sorgfältig ausgewählte familiäre Hotels auf kleinen, authentischen Inseln. Besonders gefragt sind individuelle Inselkombinationen – wer Vielfalt liebt, dem empfehlen wir beispielsweise, Paros mit Naxos oder Skiathos mit Alonissos zu kombinieren.“ Das Freigepäck ist auf allen Charterflügen bereits im Reisepreis inkludiert.

Auch seitens des Flughafens wird die Zusammenarbeit hervorgehoben. Griechenland zähle im Sommer 2026 zu den besonders stark nachgefragten Urlaubsdestinationen ab Klagenfurt, so Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt: „Griechenland ist im heurigen Sommer besonders stark nachgefragt und mit Paros und Naxos bieten wir gemeinsam zwei außergewöhnlich attraktive Inselziele ab Klagenfurt an.“ (red)