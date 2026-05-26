Dertour Trend Report: Erholung und Balance prägen Urlaub 2026

Der Wunsch nach Wohlbefinden und körperlicher Aktivität beeinflusst zunehmend das Reiseverhalten – auch bei österreichischen Reisenden. Das geht aus dem aktuellen Travel Trend Report der Dertour Group hervor, der auf einer Befragung von 8.000 Personen in 13 europäischen Ländern basiert. In Österreich wurden 500 Personen befragt.Ergänzt wurde die Studie durch Buchungsdaten aus 16 Märkten sowie Einschätzungen von Dertour-Expert:innen.

„Wir sehen sehr klar, dass Urlaub zunehmend als bewusste Auszeit verstanden wird – nicht mehr als durchgetaktetes Programm. Der Urlaub 2026 steht ganz im Zeichen von Balance statt Performance. Es geht nicht darum, möglichst viel zu erleben, sondern das Richtige", erklärt Daniela Ebeert, Head of Corporate Communications & Sustainability von Dertour Austria.

Erholung bleibt wichtigstes Reisemotiv

Über alle untersuchten Märkte hinweg geben 52,5% der Befragten an, bevorzugt gesundheitsbewusste Reisen mit Fokus auf Wohlbefinden zu wählen. 35% zeigen grundsätzlich Interesse an Urlaubsformen mit sportlichem Schwerpunkt.

57,2% der Befragten reisen laut Studie vor allem, um sich zu entspannen und neue Kraft zu schöpfen. Auch in Österreich zählen Erholung und Entspannung mit 53% zu den wichtigsten Reisemotiven – neben dem Entdecken neuer Orte mit 52% sowie Zeit mit Familie und Freund:innen mit 46%.

Bei den gewünschten Urlaubserlebnissen nennen Österreicher:innen vor allem pure Entspannung ohne festes Programm (33%), Wellness und Wellbeing (25%) sowie Naturerlebnisse (21%). Gleichzeitig möchten 84% im Urlaub entschleunigen und abschalten, während 64% bewusst dem digitalen Alltag entfliehen wollen.

Multi-Activity-Reisen im Trend

Der Report zeigt zudem, dass ganzheitliche und wellnessorientierte Konzepte bei Aktivurlauben zunehmend an Bedeutung gewinnen. Besonders gefragt sind Reisen, die unterschiedliche Bewegungsformen wie Fitness, Yoga oder Wassersport miteinander verbinden.

Auch Retreats mit Fokus auf Fitness, Yoga und Wellness erfreuen sich laut Dertour vor allem im DACH-Raum wachsender Beliebtheit. Gleichzeitig bleiben Live-Sportevents ein relevanter Reiseanlass. 30,1% der sportaffinen Reisenden interessieren sich für Reisen rund um internationale Sportveranstaltungen.

Eine zentrale Rolle spielt laut Report zudem die Natur. Fast jede:r dritte Österreicher:in nennt Naturerlebnisse als wichtigen Faktor bei der Reiseplanung. Naturnahe Regionen gewinnen damit weiter an Bedeutung – sowohl für Erholung als auch für Bewegung und Regeneration. (red)