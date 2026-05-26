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China Airlines lädt zum WM-Viewing in Wien ein


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Anlässlich des WM-Spiels Österreich gegen Argentinien veranstaltet China Airlines am 22. Juni 2026 ein exklusives After-Work Public Viewing für Reisebüropartner:innen in Wien.

Österreich hat es zur Weltmeisterschaft geschafft – eine großartige Gelegenheit, die Begeisterung und Emotionen des internationalen Fußballs gemeinsam zu erleben. Aus diesem Anlass lädt das China Airlines Vienna Branch Office Reisebüroagent:innen zu einem gemeinsamen Fußballabend ein. Das After-Work Viewing findet am 22. Juni 2026 statt und steht ganz im Zeichen der Begegnung Österreich gegen Argentinien.

Geplant ist ein gemeinsamer Abend in entspannter Atmosphäre mit Live-Übertragung auf drei Bildschirmen. Darüber hinaus werden Snacks sowie Bier, Wein und Spritzer angeboten.

Teilnehmerzahl begrenzt

Die Plätze sind auf 25 Teilnehmer:innen limitiert, daher wird eine rasche Anmeldung empfohlen. Die ersten 25 angemeldeten Agents erhalten eine Teilnahmebestätigung. Nach erfolgreicher Bestätigung wird auch die genaue Adresse im Bereich Wien Stadtpark bekanntgegeben.

Link zur Anmeldung HIER (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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