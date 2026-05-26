TUI Musement: Europas Top-Städte für Tagesausflüge

Für viele Reisende endet ein Städtetrip längst nicht mehr an den Stadtgrenzen. Tagesausflüge sind oft fester Bestandteil eines Aufenthalts in einer Metropole und bieten die Möglichkeit, in kurzer Zeit Landschaften, Orte oder kulturelle Highlights in der Umgebung zu entdecken. Diesen Trend hat TUI Musement in einer aktuellen Studie untersucht. Analysiert wurde das Google-Suchvolumen, um herauszufinden, von welchen europäischen Städten aus Reisende am häufigsten nach Tagesausflügen suchen.

Das Ranking umfasst insgesamt 30 Städte – von London über Rom und Barcelona bis Athen –, die sich als Ausgangspunkt für Ausflüge ohne zusätzliche Übernachtung eignen.

Die Top 10 Städte

London, Vereinigtes Königreich: Mit mehr als 260.000 Suchanfragen rund um Tagesausflüge steht London an der Spitze des Rankings. Besonders gefragt sind Ausflüge nach Stonehenge und Bath sowie Touren nach Windsor Castle oder zu Drehorten der Serie „Downton Abbey“. Paris, Frankreich: Auf Platz zwei folgt Paris. Dort zählen das Schloss von Versailles, Giverny mit dem Haus und den Gärten von Claude Monet sowie der Mont Saint-Michel zu den beliebtesten Ausflugszielen. Rom, Italien: Rom belegt Rang drei. Besonders häufig gesucht werden Tagesausflüge nach Pompeji, an die Amalfiküste oder in die Toskana. Barcelona, Spanien: Barcelona liegt auf Platz vier. Gefragt sind dort vor allem Ausflüge an die Costa Brava, ins Montserrat-Gebirge oder nach Andorra. Florenz, Italien: Florenz ist vor allem als Ausgangspunkt für Tagesausflüge in der Toskana gefragt. Besonders häufig gesucht werden Touren nach Pisa, San Gimignano, Siena und ins Chianti-Gebiet.

Plätze 6 bis 10

Auch Edinburgh, Mailand, Dublin, Lissabon und Athen schaffen es in die Top 10 des Rankings. In Edinburgh zählen Touren durch die Highlands und zum Loch Ness zu den meistgesuchten Angeboten. Ab Mailand stehen vor allem der Comer See sowie Ausflüge nach St. Moritz und Fahrten mit dem Bernina Express im Fokus. Von Dublin aus werden besonders häufig die Cliffs of Moher, der Giant’s Causeway und die Wicklow Mountains gesucht. In Lissabon zählen Sintra, Cascais und Cabo da Roca zu den beliebtesten Zielen. Ab Athen stehen Delphi, Meteora sowie die Inseln Hydra und Ägina hoch im Kurs.

Methodik: Für die Studie berücksichtigte TUI Musement alle europäischen Städte mit mehr als 150.000 Einwohner:innen. Analysiert wurden Google-Suchanfragen zum Begriff „day trips from [Stadt]“ zwischen März 2025 und Februar 2026. (red)