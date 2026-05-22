Exklusive TUI LIVE Erleben-Tour nach Kanada

Begleitet wurde die Reisegruppe von Thomas Müller, 3rd Party Sales & Key Account Specialist TUI Österreich. Das Diamond‑Tour‑Format richtet sich gezielt an Reiseberater:innen mit über zehn Jahren Branchenerfahrung und ermöglicht besonders intensive Einblicke in Destinationen, Produkte und Erlebnisse.

In Toronto übernachtete die Reisegruppe im neu eröffneten Riu Plaza Toronto. Im Rahmen einer kombinierten Bus- und Walking‑Tour sowie einer Bootsfahrt gewann die Reisegruppe einen umfassenden Eindruck von Toronto. Ergänzend dazu standen Besuche des St. Lawrence Market und des Toronto Aquariums auf dem Programm. Ein gemeinsames Abendessen im CN Tower in 351 Metern Höhe mit 360‑Grad‑Blick über die Skyline zählte zu den besonderen Programmpunkten dieser Reise.

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf den Niagarafällen, die die Reiseprofis sowohl vom Wasser aus bei einer Bootsfahrt als auch aus der Luft im Rahmen eines Helikopterflugs hautnah erleben konnten. Ergänzt wurde das abwechslungsreiche Tourprogramm durch eine Fahrt mit dem Whirlpool Jet Boat auf dem Niagara River. Weitere Stationen waren Kingston sowie eine Bootsfahrt entlang der Thousand Islands, die eine weitere Perspektive auf die landschaftliche Vielfalt Ontarios boten. Zum Abschluss dieser TUI LIVE Erleben-Tour besuchte die Reisegruppe Kanadas Hauptstadt Ottawa. Die Stadt wurde sowohl per Bus als auch zu Fuß erkundet. (red)