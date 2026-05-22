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AG Karibik Talk 3: Thema Luxus
Die Webinarreihe „Karibik Talk“ geht in die dritte Runde. Am 11. Juni um 9:00 Uhr dreht sich diesmal alles um das Thema Luxus in der Karibik.
Gemeinsam mit ausgewählten Partnern aus Hotellerie, Destinationen und Kreuzfahrten erhalten Reiseprofis beim Online-Talk der Arbeitsgemeinschaft Karibik interessante Einblicke in exklusive Reiseerlebnisse, aktuelle Trends sowie wertvolle Verkaufstipps für das Luxussegment in der Karibik. Die kostenfreie Anmeldung für Agents erfolgt hier. (red)
arbeitsgemeinschaft karibik, karibiktalk, luxusreisen, webinar
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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22 Mai 2026
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