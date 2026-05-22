AIDAmar wird zur schwimmenden Fanmeile

Nach den Vorrundenspielen der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni 2026, geht das Format „Doppelpass on Cruise“ in die Verlängerung. AIDAmar verwandelt sich auf der Reise vom 3. bis 8. Juli 2026 ab/bis Warnemünde zudem in eine schwimmende Fanmeile: Von Fan-Talks über Tippspiele und Quizformate bis hin zu WM-Partys ist für Stimmung gesorgt.

Die Gäste verfolgen an Bord ausgewählte Spiele in Public-Viewing-Atmosphäre auf dem Pooldeck, im Theatrium oder im Brauhaus. Mit bekannten Moderator:innen und Expert:innen erwarten die Gäste zudem fundierte Analysen, Diskussionen sowie Vor- und Nachberichte zu ausgewählten Spielen der Final-Phase. Abgerundet wird das Fußball-Entertainment mit einem besonderen Act: Die Fußball-Freestyler präsentieren ihre Show, die explosive Tricks, perfekte Kontrolle und choreografierte Showmomente vereint. In Workshops können Gäste das Gesehene gleich selbst von den Profis erlernen. Mit an Bord sind auch Comedian Matze Knop und die Band Marquess.

Seltene Einblicke

AIDAmar wird von Warnemünde aus die Werft bei Rotterdam ansteuern, um dort für eine turnusmäßige Zertifikat-Erneuerung einen Aufenthalt in einem Trockendock zu absolvieren. Der etwa 24-stündige Aufenthalt werde so zu einem nicht alltäglichen Erlebnis für die Gäste, bei dem die Faszination Kreuzfahrtschiff aus einem ganz neuen Blickwinkel erlebbar werde, wie die Reederei mitteilt. Nach Abschluss der Zertifikat-Erneuerung soll AIDAmar ihre Reise fortsetzen und planmäßig am 8. Juli 2026 nach Warnemünde zurückkehren. (red)