| news | schiff » produkt
AIDAmar wird zur schwimmenden Fanmeile
Mit „AIDA Fan Cruise – Heimspiel auf See“ wird AIDAmar während der FIFA Fußball WM zur schwimmenden Fanmeile. Das neue AIDA Special verbindet im Juli 2026 sportliche Höhepunkte, Entertainment und maritime Einblicke.
Nach den Vorrundenspielen der Fußball-Weltmeisterschaft im Juni 2026, geht das Format „Doppelpass on Cruise“ in die Verlängerung. AIDAmar verwandelt sich auf der Reise vom 3. bis 8. Juli 2026 ab/bis Warnemünde zudem in eine schwimmende Fanmeile: Von Fan-Talks über Tippspiele und Quizformate bis hin zu WM-Partys ist für Stimmung gesorgt.
Die Gäste verfolgen an Bord ausgewählte Spiele in Public-Viewing-Atmosphäre auf dem Pooldeck, im Theatrium oder im Brauhaus. Mit bekannten Moderator:innen und Expert:innen erwarten die Gäste zudem fundierte Analysen, Diskussionen sowie Vor- und Nachberichte zu ausgewählten Spielen der Final-Phase. Abgerundet wird das Fußball-Entertainment mit einem besonderen Act: Die Fußball-Freestyler präsentieren ihre Show, die explosive Tricks, perfekte Kontrolle und choreografierte Showmomente vereint. In Workshops können Gäste das Gesehene gleich selbst von den Profis erlernen. Mit an Bord sind auch Comedian Matze Knop und die Band Marquess.
Seltene Einblicke
AIDAmar wird von Warnemünde aus die Werft bei Rotterdam ansteuern, um dort für eine turnusmäßige Zertifikat-Erneuerung einen Aufenthalt in einem Trockendock zu absolvieren. Der etwa 24-stündige Aufenthalt werde so zu einem nicht alltäglichen Erlebnis für die Gäste, bei dem die Faszination Kreuzfahrtschiff aus einem ganz neuen Blickwinkel erlebbar werde, wie die Reederei mitteilt. Nach Abschluss der Zertifikat-Erneuerung soll AIDAmar ihre Reise fortsetzen und planmäßig am 8. Juli 2026 nach Warnemünde zurückkehren. (red)
aidacruises, aidamar, fußballwm, publicviewing
Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
Touristiknews des Tages
22 Mai 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Silversea startet Alaska- und Arktissaison 2026
Silversea hat die Saison 2026...
-
MSC Euribia startet Sommersaison ab Kiel in die norwegischen Fjorde
Die MSC Euribia eröffnet die...
-
nicko cruises lädt zu Webinaren für die Saison 2027/28 ein
nicko cruises bietet an je...
-
HX Expeditions: Flug-Guthaben für Antarktis-Buchungen 2026/27
HX bietet bis Ende Juni...
-
Celebrity Cruises: Bonusprovision für Europa-Kreuzfahrten
Vertriebspartner in der DACH-Region erhalten...