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Graz Airport: Erstflug nach Olbia
Seit heute, Freitag, fliegt Eurowings jeden Freitag bis Ende September vom Graz Airport nach Olbia auf Sardinien.
Angeboten werden die Reisen nach Sardininen ab Graz in Kooperation mit Veranstaltern wie TUI, alltours, Christophorus, DERTOUR oder schauinsland-reisen. „Mit Olbia können wir in diesem Jahr ein neues Flugziel und eine weitere wunderschöne Insel anbieten“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „In den kommenden Tagen starten noch die Flüge nach Paros, Kos und Karpathos, damit sind bereits jetzt alle Sommerdestinationen, bis auf einige Sonderflüge, ab Graz erreichbar.“
Olbia, im Norden Sardiniens, nah der beliebten Costa Smeralda gelegen, ist die viertgrößte Stadt Sardiniens und der perfekte Ausgangspunkt für Badetage und Entdeckungsfahrten über die Insel. Neben traumhaften Stränden gibt es malerische Dörfer sowie eine abwechslungsreiche Natur und gute Küche zu entdecken.
Sommerflugplan ab Graz
Mehr als 30 Destinationen in vierzehn Ländern umfasst der Sommerflugplan des Graz Airport. Fünfzehn Ferienflug-Destinationen in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Kroatien, der Türkei und Ägypten sind über mehrere Monate direkt ab Graz erreichbar. Sonderflüge, meist rund um Feiertage, heben unter anderem nach Paphos, Paris oder Malta ab. Städteflüge nach Hamburg, London und Berlin eigenen sich für einen abwechslungsreichen Städtetrip. Mit vielen Flügen über die großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Wien, München, Zürich, Istanbul und Düsseldorf sind laut Flughafen mehr als 200 Destinationen mit einmal Umsteigen ab Graz mehrmals täglich erreichbar. (red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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