Graz Airport: Erstflug nach Olbia

Angeboten werden die Reisen nach Sardininen ab Graz in Kooperation mit Veranstaltern wie TUI, alltours, Christophorus, DERTOUR oder schauinsland-reisen. „Mit Olbia können wir in diesem Jahr ein neues Flugziel und eine weitere wunderschöne Insel anbieten“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „In den kommenden Tagen starten noch die Flüge nach Paros, Kos und Karpathos, damit sind bereits jetzt alle Sommerdestinationen, bis auf einige Sonderflüge, ab Graz erreichbar.“

Olbia, im Norden Sardiniens, nah der beliebten Costa Smeralda gelegen, ist die viertgrößte Stadt Sardiniens und der perfekte Ausgangspunkt für Badetage und Entdeckungsfahrten über die Insel. Neben traumhaften Stränden gibt es malerische Dörfer sowie eine abwechslungsreiche Natur und gute Küche zu entdecken.

Sommerflugplan ab Graz

Mehr als 30 Destinationen in vierzehn Ländern umfasst der Sommerflugplan des Graz Airport. Fünfzehn Ferienflug-Destinationen in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Kroatien, der Türkei und Ägypten sind über mehrere Monate direkt ab Graz erreichbar. Sonderflüge, meist rund um Feiertage, heben unter anderem nach Paphos, Paris oder Malta ab. Städteflüge nach Hamburg, London und Berlin eigenen sich für einen abwechslungsreichen Städtetrip. Mit vielen Flügen über die großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Wien, München, Zürich, Istanbul und Düsseldorf sind laut Flughafen mehr als 200 Destinationen mit einmal Umsteigen ab Graz mehrmals täglich erreichbar. (red)