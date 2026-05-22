tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Graz Airport: Erstflug nach Olbia


V.l.n.r.: Die Crew von Eurowings mit Wolfgang Grimus / GF Graz Airport, Roland Hladin / Eurowings, Ulrike Grochot / Graz Airport, Jürgen Löschnig / GF Graz Airport
Seit heute, Freitag, fliegt Eurowings jeden Freitag bis Ende September vom Graz Airport nach Olbia auf Sardinien.

Angeboten werden die Reisen nach Sardininen ab Graz in Kooperation mit Veranstaltern wie TUI, alltours, Christophorus, DERTOUR oder schauinsland-reisen. „Mit Olbia können wir in diesem Jahr ein neues Flugziel und eine weitere wunderschöne Insel anbieten“, freut sich Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Graz Airport. „In den kommenden Tagen starten noch die Flüge nach Paros, Kos und Karpathos, damit sind bereits jetzt alle Sommerdestinationen, bis auf einige Sonderflüge, ab Graz erreichbar.“

Olbia, im Norden Sardiniens, nah der beliebten Costa Smeralda gelegen, ist die viertgrößte Stadt Sardiniens und der perfekte Ausgangspunkt für Badetage und Entdeckungsfahrten über die Insel. Neben traumhaften Stränden gibt es malerische Dörfer sowie eine abwechslungsreiche Natur und gute Küche zu entdecken.

Sommerflugplan ab Graz

Mehr als 30 Destinationen in vierzehn Ländern umfasst der Sommerflugplan des Graz Airport. Fünfzehn Ferienflug-Destinationen in Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich, Kroatien, der Türkei und Ägypten sind über mehrere Monate direkt ab Graz erreichbar. Sonderflüge, meist rund um Feiertage, heben unter anderem nach Paphos, Paris oder Malta ab. Städteflüge nach Hamburg, London und Berlin eigenen sich für einen abwechslungsreichen Städtetrip. Mit vielen Flügen über die großen Umsteigeflughäfen Frankfurt, Wien, München, Zürich, Istanbul und Düsseldorf sind laut Flughafen mehr als 200 Destinationen mit einmal Umsteigen ab Graz mehrmals täglich erreichbar. (red)

  flughafen graz, sardinien, eurowings, sommerflugplan

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



Touristiknews des Tages
22 Mai 2026

13:41
Exklusive TUI LIVE Erleben-Tour nach Kanada
12:48
AG Karibik Talk 3: Thema Luxus
12:41
AIDAmar wird zur schwimmenden Fanmeile
12:31
Graz Airport: Erstflug nach Olbia
12:21
Meetingbranche wächst durch internationale Nachfrage
11:58
Easyjet tief in den roten Zahlen
11:52
Neuer Orient-Express: Von Rom nach Istanbul
11:39
Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 21/22
09:47
Kanada lädt zu FIFA Natural Watch Parties
09:30
Bhutan lädt zur ersten internationalen Branchenmesse

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.