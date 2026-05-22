Meetingbranche wächst durch internationale Nachfrage

Die Österreich Werbung (ÖW) und das Austrian Convention Bureau (ACB) präsentierten aktuelle Entwicklungen, Trends und Kennzahlen der österreichischen Meeting Industry. Der aktuelle Meeting Industry Report Austria (mira) 2025 verzeichnet demnach 27.041 Veranstaltungen mit rund 1,9 Mio. Teilnehmer:innen und daraus resultierenden 4,3 Mio. Nächtigungen. Obwohl mehr als 80% aller Veranstaltungen national ausgerichtet seien, entfielen fast zwei Drittel aller Nächtigungen auf internationale Teilnehmer:innen.

Dynamische Entwicklung

Besonders dynamisch habe sich das internationale Kongressgeschäft entwickelt, heißt es: Die Zahl internationaler Teilnehmer:innen stieg um 10,8% auf 709.000, internationale Nächtigungen legten um 12,2% auf 2,2 Mio. zu. Rund zwei Drittel aller Veranstaltungen finden laut Report außerhalb Wiens statt und stärken insbesondere die touristischen Nebensaisonen.

Besondere Dynamik weise auch das Segment der Großkongresse auf: 2025 fanden in Österreich mit 114 Kongressen mit jeweils mehr als 1.000 Teilnehmenden so viele Großkongresse wie noch nie statt. „Internationale Kongresse bringen hohe Wertschöpfung nach Österreich – weit über den Tourismus hinaus. Sie stärken Österreich als Wirtschafts-, Innovations- und Wissenschaftsstandort und sorgen für internationale Sichtbarkeit“, erklärt Sandra Neukart, COO der Österreich Werbung.

Die starke internationale Positionierung Österreichs zeige sich auch im aktuellen ICCA-Ranking: Wien erreichte Platz 4 weltweit unter den Kongressstädten. Österreich zählt zudem mit Rang 16 weiterhin zu den führenden Kongressländern.

Wachstumstrend wird bestätigt

Auch internationale Marktanalysen bestätigen die positive Entwicklung der Branche: Laut „Global Meetings & Events Forecast 2026“ erwarten 85% der internationalen Meeting Professionals eine positive Entwicklung. Gleichzeitig gewinnen persönliche Begegnungen, interaktive Formate, Nachhaltigkeit und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) weiter an Bedeutung. KI wird demnach zunehmend für Teilnehmer:innenmanagement, personalisierte Programme und effizientere Veranstaltungsplanung eingesetzt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach hochwertigen Präsenzveranstaltungen, die Innovation, Wissensaustausch und internationale Vernetzung fördern.

Nachhaltigkeit entwickelt sich ebenfalls zunehmend zum entscheidenden Faktor im internationalen Wettbewerb um Kongresse und Veranstaltungen. Immer mehr internationale Veranstalter verlangen nachhaltige Konzepte bereits als Voraussetzung für Ausschreibungen. „Green Meetings entwickeln sich zunehmend vom Zusatzangebot zum Entscheidungskriterium bei internationalen Veranstaltungen“, sagt Renate Androsch-Holzer, Präsidentin des Austrian Convention Bureau. „Gleichzeitig verändern Digitalisierung, KI und steigende Anforderungen an Flexibilität die Veranstaltungsbranche nachhaltig.“

Die Entwicklung zeigt sich auch bei den zertifizierten Green Meetings & Events. 2025 wurden insgesamt 559 solcher grünen Veranstaltungen zertifiziert: 336 Green Meetings (inklusive Messen) und 223 Green Events. Der Bereich wuchs damit gesamthaft um 1,8% zum Vorjahr.

ACB-Blitzumfrage 2026

Während die mira-Daten das Veranstaltungsjahr 2025 abbilden, zeigt die aktuelle ACB-Blitzumfrage bereits einen positiven Ausblick auf 2026: Rund 72% der befragten Betriebe bewerten die Buchungslage 2026 als besser oder entsprechend den Erwartungen. Gleichzeitig steigen jedoch Wettbewerbsdruck, kurzfristige Buchungen sowie die Anforderungen an Flexibilität und Planungssicherheit.

ÖW als Plattform für die Meeting Industry

Die Österreich Werbung (ÖW) werde ihre internationalen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen weiter konsequent fortsetzen, so heißt es weiter, u. a. mit der IMEX Frankfurt sowie der IBTM World 2026 in Barcelona, den wichtigsten internationalen Leitmessen der Meeting- und Kongressbranche. Mit der internationalen Kommunikationslinie „Meet in Austria“ positionierte die ÖW Österreich weiterhin gezielt als internationale Meeting-Destination mit moderner Veranstaltungsinfrastruktur und hoher Kompetenz im Kongress- und Tagungsbereich. Im Fokus stünden dabei die Stärken des Standorts: von moderner Infrastruktur und kompakten Veranstaltungsstandorten mit kurzen innerstädtischen Wegen bis hin zu hoher Kompetenz, zertifizierten nachhaltigen Veranstaltungsformaten und österreichischer Gastfreundschaft. (red)