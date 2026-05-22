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Easyjet tief in den roten Zahlen


easyJet am Flughafen Wien
Gestiegene Treibstoffkosten infolge des Iran-Kriegs haben der britischen Billigfluglinie Easyjet im ersten Halbjahr einen Verlust eingebrockt.

Das Minus lag bei 552 Mio. GBP (637,7 Mio. EUR) nach einem Fehlbetrag von 401 Mio. vor Jahresfrist, wie die Gesellschaft am Donnerstag mitteilte. Der Konflikt treibe die Treibstoffkosten in die Höhe und dämpfe zudem die Buchungen für den Sommer. Easyjet wolle daher mit diszipliniertem Wachstum und dem Ausbau des Reisegeschäfts auf die Rückschläge im Zusammenhang mit dem Nahen Osten reagieren, sagte Vorstandschef Kenton Jarvis.

Die Buchungen für das zweite Halbjahr seien zu 58% ausgelastet. Allerdings zeigten die Buchungen innerhalb des laufenden Monats im Jahresvergleich eine positive Entwicklung, da die Kund:innen ihre Reisen erst kurz vor dem Abreisetermin buchen. (APA/red)

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Foto: Christiane Reitshammer privat

Autor/in:

Freie Journalistin

Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.



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