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Neuer Orient-Express: Von Rom nach Istanbul
Mehr als 140 Jahre nach dem Start des legendären Orient-Express soll 2026 wieder eine Luxuszugverbindung von Rom nach Istanbul angeboten werden.
Der "La Dolce Vita Orient Express" startet am 22. Oktober zu seiner ersten Fahrt auf der historischen Route. Die Reise dauert fünf Tage und vier Nächte. Die Gäste beginnen ihre Fahrt vom Bahnhof Roma Ostiense aus. Die Kabinen und Suiten wurden im Stil Italiens der 1960er-Jahre gestaltet. Für das gastronomische Angebot an Bord ist der deutsche Drei-Sterne-Koch Heinz Beck verantwortlich. Erster Halt ist Venedig, wo die Gäste Zeit für Erkundigungen und Ausflüge haben.
Weiter führt die Strecke nach Budapest. Danach fährt der Zug durch die Karpaten und hält unter anderem in den rumänischen Städten Brașov und Sinaia. Ziel der Reise ist Istanbul. Nach dem Aussteigen können die Gäste die die Stadt entdecken oder ihre Reise noch weiter nach Osten fortsetzen. Tickets für die Zugreise kosten ab 20.000 Euro pro Person. Mehr Infos: www.orient-express.com/la-dolce-vita/itinerary/from-rome-to-istanbul/ (APA/red)
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Autor/in:
Christiane Reitshammer
Freie Journalistin
Christiane Reitshammer war von 2003 bis 2012 fix im Team als Redakteurin und Chefin vom Dienst. Als freie Journalistin ist sie nicht nur gerne für „tip“ und „reisetipps“ unterwegs, sondern unterstützt auch regelmäßig die Redaktion im Print, online und in den Sozialen Medien.
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22 Mai 2026
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