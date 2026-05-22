Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 21/22

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Proteste in Kapstadt:

Für heute und morgen sind in Belville und vor dem Arbeitsgerichtshof in Kapstadt Demonstrationen gegen undokumentierte Migranten angekündigt worden. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Parlamentswahlen in Zypern:

Am morgigen Samstag finden in Zypern Parlamentswahlen statt. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist besonders am Wahltag zu rechnen. Bereits im Vorfeld sind Demonstrationen möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Streik am Flughafen von Palma:

Mitarbeiter:innen des Hilfsdienstes für Personen mit eingeschränkter Mobilität (PMR) haben für Montag einen ganztägigen Streik am Flughafen Palma de Mallorca (PMI) ausgerufen. Wenn keine Einigung erzielt wird, ist ein unbefristeter Streik nicht ausgeschlossen. Reisende, die Unterstützung benötigen und den betroffenen Flughafen nutzen, sollten sich vor der Anreise zum Flughafen mit dem Flughafenbetreiber oder ihrem Reiseveranstalter in Kontakt setzen, um eventuelle Alternativen zu arrangieren.

Parade zum Memorial Day in Washington D.C.:

Ebenfalls für Montag sind in Washington, District of Columbia, wegen der National Memorial Day Parade umfangreiche Straßensperrungen und Parkbeschränkungen vorgesehen. Wichtige Straßen wie die Constitution Avenue, die Independence Avenue, der Madison Drive, der Jefferson Drive und Abschnitte der I-395 werden von etwa 5 Uhr morgens bis 16 Uhr nachmittags schrittweise gesperrt.

Parlamentswahlen in Malta:

Für Samstag, den 30. Mai, sind in Malta vorgezogene Parlamentswahlen angesetzt worden. Im Vorfeld der Wahlen und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse sind Demonstrationen möglich. Es ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, vor allem am Wahltag und nach der Verkündigung der Wahlergebnisse. Reisende sollten Demonstrationen und Wahlkampfveranstaltungen grundsätzlich meiden sowie Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.