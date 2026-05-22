Kanada lädt zu FIFA Natural Watch Parties

Insgesamt 13 Spiele tragen die Gastgeberstädte Toronto und Vancouver zwischen dem 12. Juni und dem 7. Juli aus. Destination Canada präsentiert dazu eine weltweite Premiere, die „Natural Watch Parties“: kostenlose Veranstaltungen mit begrenzter Ticketzahl, bei denen Fans die Spiele gemeinsam in außergewöhnlichen Naturkulissen verfolgen können. Ob auf einem Berggipfel oder auf einer Insel inmitten der Landschaften der Great Lakes – jede „Natural Watch Party“ verbinde "die Energie der FIFA WM mit Kanadas einladendem Naturell und seiner beeindruckenden Wildnis", wie es in einer MIttielung von Destination Canada heißt. Zum ersten Mal überhaupt richtet ein Gastgeberland Watch Parties im Herzen der Natur aus – und schafft damit ein Spieltagserlebnis ohnegleichen.

Toronto Natural Watch Party: Toronto Islands

Deutschland vs. Côte d’Ivoire Samstag, 20. Juni, 16:00 Uhr EST: Besucher:innen können sich per Kajak oder barrierefreiem Voyageur-Kanu an den Toronto Islandseinfinden oder mit der Fähre von Downtown Toronto zu den Feierlichkeiten auf der Insel übersetzen. Umgeben von den Weiten des Lake Ontario, grünen Parklandschaften und der Skyline der Stadt wird der Spieltag zu einem unverwechselbar kanadischen Fest. Das Spiel wird vor Ort im Toronto Stadium ausgetragen.

Vancouver Natural Watch Party: Grouse Mountain

Panama vs. England Samstag, 27. Juni, 14:00 Uhr PST: Malerische Wanderwege und alpine Landschaften, in denen Grizzlybären frei umherstreifen, bilden die Kulisse auf dem Grouse Mountain, dem „Hausberg“ Vancouvers. Hier erleben Fans das Spiel Panama gegen England auf einer großen Outdoor-Leinwand mit Blick über die Stadt. Nach dem Spiel lädt das híwus Feasthouse dazu ein, die Kultur der Squamish- und Tsleil-Waututh-First-Nations kennenzulernen.

Menschen zusammen bringen

„Wir erleben, dass sich Menschen nach echten, unverfälschten Erlebnissen sehnen – und genau das bieten diese Natural Watch Parties“, erklärt Gloria Loree, Senior Vice-President Marketing Strategy und Chief Marketing Officer von Destination Canada. „Ob auf einem Berggipfel oder paddelnd auf einem der Great Lakes – diese Erfahrungen bringen etwas zum Ausdruck, das zutiefst kanadisch ist. Sie verbinden die Schönheit des Spiels mit der beeindruckenden Natur Kanadas und der aufrichtigen Herzlichkeit kanadischer Gastfreundschaft."

Auch in vielen weiteren Regionen des Landes finden Watch Parties statt, die Menschen in ganz Kanada zusammenbringen, um Fußball auf ihre eigene Weise zu feiern:

• FIFA Canada Celebrates Program: Das Programm umfasst mehr als 39 Gemeinden in ganz Kanada. Als Initiative dieser Art erstmals landesweit umgesetzt, liegen sämtliche Veranstaltungsorte innerhalb von zwei Autostunden für mehr als 75 Prozent der kanadischen Bevölkerung.

• British Columbia Watch Parties: Über den Community Event Support Fund stellt die Provinz 1,7 Mio. Dollar zur Verfügung, um 32 Gemeinden in British Columbia bei ihren Vorbereitungen auf die FIFA Weltmeisterschaft 2026™ zu unterstützen. Von Haida Gwaii bis Delta können Fans kostenlose Veranstaltungen besuchen und die Begeisterung für den Fußball in ihren eigenen Communities feiern.

• Die Host Cities Toronto und Vancouver verwandeln sich während des Turniers in eine einzige große Feier – mit offiziellen Fan Festivals, Watch Parties am Wasser und familienfreundlichen Aktivitäten in der ganzen Stadt.

Mehr Informationen zu den Events: www.destinationtoronto.com/toronto-sports/fifa-world-cup-2026/, www.destinationvancouver.com/world-cup-events

(red)