Bhutan lädt zur ersten internationalen Branchenmesse

Das Königreich Bhutan will sich gezielt als eine der weltweit führenden Destinationen für hochwertigen, nachhaltigen Tourismus positionieren. Parallel zur Branchenmesse BITM im Juni wurde die offizielle Website www.bitm.bt als zentrale Plattform für internationale Einkäufer, Aussteller und Interessierte lanciert.

Die BITM sei weit mehr als eine klassische Branchenmesse: ein strategisches Instrument, um Bhutans Tourismusmodell „High Value, Low Volume“ auf internationaler Ebene zu stärken, wie es in einer Mitteilung heißt. Ziel sei es, globale Nachfrage gezielt in nachhaltige Wertschöpfung im Land zu überführen: durch hochwertige Partnerschaften, langfristige Geschäftsbeziehungen und direkte wirtschaftliche Impulse für lokale Gemeinschaften.

Indem Bhutan führende internationale Akteure der Reisebranche ins Land hole, schaffe die BITM eine Plattform, auf der globale Aufmerksamkeit in konkrete Chancen übersetzt werde, so heißt es weiter. Ein besonderer Fokus der ersten Ausgabe liegt demnach auf der Gelephu Mindfulness City (GMC). Mit GMC präsentiere sich Bhutan als Vorreiter eines Tourismus, der Achtsamkeit, Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Innovation miteinander verbinde.

Drei Tage Messe

Die BITM von 11. bis 13. Juni 2026 wird gemeinsam vom „Department of Tourism“ des Ministeriums für Industrie, Handel und Beschäftigung sowie der „Association of Bhutanese Tour Operators“ (ABTO) organisiert. Über drei Tage hinweg treffen internationale Einkäufer auf bhutanische Partner, Destinationen und Anbieter. „Während sich Bhutans Tourismus im Einklang mit den Prinzipien ‚High Value, Low Volume‘ weiterentwickelt, gewinnen Plattformen wie die BITM zunehmend an Bedeutung. Sie ist weit mehr als eine Messe – sie ist ein klares Bekenntnis zu einer neuen Form des Reisens, die bewusst, nachhaltig und transformativ ist. Gleichzeitig ermöglicht sie es uns, unsere Geschichte selbst zu erzählen und starke Partnerschaften direkt im Land aufzubauen“, erklärt Damcho Rinzin, Direktor des Department of Tourism Bhutan.

„Unser Ziel ist es, die BITM zu einer international anerkannten Plattform zu entwickeln, die Bhutans einzigartiges Profil weltweit sichtbar macht“, sagt Kinley Gyeltshen, Vorsitzender der Association of Bhutanese Tour Operators (ABTO). „In der heutigen digitalen Welt ist eine starke Online-Präsenz unerlässlich. Mit der neuen Website bringen wir Bhutan direkt zu unseren internationalen Partnern und schaffen gleichzeitig neue Möglichkeiten für unsere lokalen Anbieter, nachhaltige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.“ (red)