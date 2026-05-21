Rhomberg Reisen: Reisebüropartner erleben Menorca intensiv

Vom 10. bis 13. Mai 2026 organisierte Rhomberg Reisen eine Inforeise nach Menorca für Vertriebspartner:innen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Ziel der Reise war es, die Destination sowie das Produktportfolio des Veranstalters direkt vor Ort kennenzulernen.

Begleitet wurde die Gruppe von den Produktmanagerinnen Anna Rumpf und Kathrin-Marie Schedler von Rhomberg Reisen. Unterstützt wurden sie von Michaela Hochsteger, Key Account Managerin der Lufthansa Group.

Hotelbesichtigungen und Bootsausflug

Die Anreise erfolgte mit einem Direktflug von Edelweiss ab Zürich. Vor Ort erwartete die Teilnehmenden ein Programm mit Schwerpunkt auf Hotelbesichtigungen und Destinations-Erlebnissen. Besichtigt wurden unter anderem Aparthotels, familienfreundliche Anlagen, Adults-only-Hotels sowie Landhotels im Inselinneren. Ein Highlight der Reise war außerdem ein gemeinsamer Bootsausflug entlang der Küste Menorcas, bei dem die Teilnehmenden die Landschaft und Buchten der Insel kennenlernen konnten.

„Menorca überzeugt durch seine entspannte Atmosphäre, abwechslungsreiche Landschaft und ein breites Unterkunftsangebot für unterschiedlichste Zielgruppen. Genau diese Vielfalt hautnah zu erleben, ist für unsere Vertriebspartnerinnen und -partner besonders wertvoll“, betonen Anna Rumpf und Kathrin-Marie Schedler. (red)