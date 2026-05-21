TUI Sea the Change Aruba verbindet Tourismus und Korallenschutz

Im Rahmen der Initiative sollen insgesamt 6.000m² geschädigte Korallenriffe restauriert werden. Gemeinsam mit der lokalen ScubbleBubbles Foundation setzt die TUI Care Foundation dabei auf Maßnahmen zur Wiederherstellung mariner Lebensräume sowie auf Bildungs- und Beteiligungsangebote für Einheimische und Gäste.

Innovative Korallenrestaurierung

Korallenriffe gehören zu den artenreichsten Ökosystemen der Erde, sind jedoch durch Klimawandel, Umweltverschmutzung und menschliche Aktivitäten zunehmend bedroht. In Aruba hat die Zerstörung der Riffe direkte Auswirkungen auf die marine Artenvielfalt und die Lebensgrundlagen der lokalen Gemeinschaften, die von gesunden Meeresökosystemen abhängig sind.

Im Mittelpunkt des Projekts steht die Wiederherstellung von Korallenriffen mithilfe innovativer Techniken. Es wurde eine Korallenzuchtstation errichtet, in der Korallen herangezogen werden, bis sie robust genug sind, um von Freiwilligen und Projektmitarbeitenden in geschädigte Riffe rund um Aruba ausgepflanzt zu werden.

Die Aufzucht und Verpflanzung von Korallenfragmenten in geschädigte Riffgebiete tragen dazu bei, marine Lebensräume wiederherzustellen und die Artenvielfalt zu stärken. Gleichzeitig bezieht das Projekt die lokale Bevölkerung aktiv ein und schafft neue Möglichkeiten für Ausbildung und Beschäftigung im Bereich Riffrestaurierung und Meeresschutz.

Erlebniszentrum und Mitmachangebote

Ergänzend entsteht ein neues Erlebniszentrum, das im Sommer eröffnet werden soll. Vorgesehen sind interaktive Lernangebote, Workshops sowie praxisnahe Formate für Schulklassen, Einheimische und Tourist:innen. Besucher:innen sollen Einblicke in Korallenökosysteme erhalten und verschiedene Schritte der Restaurierungsmaßnahmen begleiten können – von der Korallenfragmentierung bis zur Überwachung der Riffe.

Auch geführte Schnorchel-Erlebnisse und Besuche der Korallenzuchtstationen sind Teil des Angebots. Dadurch sollen die Restaurierungsarbeiten in den Küstengewässern Arubas direkt erlebbar gemacht werden. (Red)