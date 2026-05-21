Dertour Austria Campus Live: Inselhopping in Süddalmatien

Gemeinsam mit dem Kroatien‑Spezialisten I.D. Riva Tours – seit Anfang 2025 Teil der Dertour Group - erwartete die Teilnehmenden eine Inforeise der besonderen Art: Inselhopping auf der Deluxe‑Motoryacht Solaris, kombiniert mit fachlichem Austausch, neuen Eindrücken und praxisnahem Produktwissen. „Beim Campus LIVE geht es darum, unsere Produkte nicht nur zu erklären, sondern erlebbar zu machen. Süddalmatien zeigt eindrucksvoll, wie vielseitig und verkaufsstark Kroatien sein kann“, so Hannelore Wallinger, Sales Specialist Dertour Austria, die die Gruppe begleitete.

S pannende Einblicke in entspannter Atmosphäre

Startpunkt der Reise war Trogir, von dort führte die Route zu den schönsten Stationen der Region: Hvar, Korčula und Brač. Ein örtlicher Reiseleiter sorgte zusätzlich für spannende Einblicke und stand jederzeit mit Tipps zur Region zur Verfügung. Neben entspannten Stunden an Deck standen auch tägliche geführte Stadtbesichtigungen, regionale Genussmomente und gezielte Hotelbesichtigungen bei wichtigen Vertragspartnern auf dem Programm. Unterkünfte, Lage und Atmosphäre konnten so direkt erlebt und optimal für die spätere Beratung eingeordnet werden.

Mit an Bord waren: Lana Cuskic, Ruefa Knittelfeld; Aaron Müller, Gruber Reisen Graz; Klemens Reischl, Reisewelt Linz; Eleonita Sadiku, Springer Reisen Klagenfurt; Daniela Sinnhuber-Ott, Reisegschichten Krems; Bettina Temper, Ruefa St. Pölten; Liane Wiesinger, WTS Travel Wien; Manfred Windhager, Reisewelt Mattighofen und Patricia Wukitsch, Komet Reisen Pinkafeld. (Red)