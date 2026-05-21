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LMX meldet Rekordergebnis und verzichtet auf Preisanpassungen
LMX hat im Geschäftsjahr 2024/25 ein Rekordergebnis erzielt. Auch aufgrund dieser guten wirtschaftlichen Lage verzichtet die Veranstaltergruppe trotz steigender Kosten vorerst auf Preisanpassungen
Trotz der rechtlich zulässigen Möglichkeit, steigende Kerosinpreise über nachträgliche Preisaufschläge weiterzugeben, planen die Leipziger derzeit keine entsprechenden Anpassungen. Diese Entscheidung erfolgt auch vor dem Hintergrund einer außergewöhnlich starken wirtschaftlichen Verfassung des Unternehmens. Denn die LMX–Veranstaltergruppe kann auf ein Rekordergebnis im abgeschlossenen Geschäftsjahr 24/25 zurückblicken. LMX sei finanziell gut durch die „Nach-Covid-Jahre“ gekommen und verfüge über eine solide wirtschaftliche Basis. Als Indikator nennt LMX unter anderem den DRSF-Tarifierungsfaktor, der unter dem Regelsatz liege.
Wirtschaftliche Entwicklung und Vertrieb
Die wirtschaftliche Entwicklung beruht laut Unternehmen auf einer konsequenten Einkaufsstrategie, einem risikoarmen Produktmanagement sowie schlanken Kostenstrukturen. Zudem setze LMX stark auf den Vertrieb über Reisebüros und verzichte weitgehend auf kostenintensive Direktmarketing- und Gutscheinaktionen.
„Durch ein kluges Management im Einkauf, die Vermeidung hoher Risiken, eine ausgeprägte Kostendisziplin sowie die konsequente Ausrichtung auf den Reisebürovertrieb können wir wirtschaftlich erfolgreich sein“, erklärt LMX-CCO Mario Krug. Das Ergebnis davon: Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte LMX nach eigenen Angaben ein zweistelliges Plus bei Umsatz und Deckungsbeitrag im Vergleich zum Vorjahr. Auch die aktuellen Buchungseingänge liegen über dem Niveau der Zeit vor der Krise.
Besonders dynamisch entwickeln sich die für LMX neuen Märkte. So verzeichnete die Gruppe in Frankreich und der Schweiz einen erfolgreichen Start. Durch die Integration in CETS PowerSearch ist LMX auch in Österreich nun noch präsenter und einfacher buchbar für den heimischen Vertrieb. (Red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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