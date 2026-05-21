Save the date: Anex Group Red Carpet Night 2026

Das Saisonabschluss-Event für die erfolgreichsten Vertriebspartner:innen der Marken Anex Tour, Bucher Reisen, Öger Tours und Neckermann Reisen findet in diesem Jahr von 19. bis 23. Oktober 2026 im Anda Barut Collection in Didim an der Türkischen Ägäis statt. Damit kehrt die Red Carpet Night nach einem Jahr außerhalb der Türkei – im vergangenen Jahr wurde das Event mit rund 300 Teilnehmer:innen in Hurghada ausgerichtet – wieder in die wichtigste Destination der Anex Gruppe zurück.

Neben Workshops, Ausflügen in der Region und einer Reisemesse sind weitere Programmpunkte, Networking-Formate und Überraschungen geplant. Denn die Anex Gruppe feiert 2026 nicht nur die erfolgreichsten Partner:innen, sondern auch ihr 10-jähriges Bestehen. Der Reiseveranstalter startete im Herbst 2016 mit seinen ersten Sommerkatalogen und Mittelmeerzielen wie der Türkei, Spanien und Griechenland in die Sommersaison 2017.

Weitere Infos zur Teilnahme

Teilnahmeberechtigt sind Vertriebspartner:innen mit einem Mindestumsatz von 200.000 EUR im touristischen Geschäftsjahr 2025/26. Pro Agentur können zwei Personen teilnehmen. Vertriebspartner:innen, die den Mindestumsatz bereits erreicht haben, erhalten nach der Anmeldung zeitnah eine Buchungsbestätigung. Frühzeitige Anmeldungen ohne erfüllte Umsatzvorgabe werden zunächst auf eine Warteliste gesetzt.

Zur Verfügung stehen Abflüge ab Wien, Düsseldorf, Köln/Bonn, Stuttgart, Frankfurt, München, Nürnberg, Berlin, Hamburg und Hannover. Die Teilnahmegebühr beträgt 299 EUR pro Person im Doppelzimmer beziehungsweise 349 EUR im Einzelzimmer. Die Anmeldung erfolgt über den Einladungs-Newsletter der Anex Gruppe. (red)