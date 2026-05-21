Berlin stellt neue Kultur- und Tourismushighlights bis 2027 vor

Am 4. Juni 2027 eröffnet das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel nach mehrjähriger Schließung wieder für Besucher:innen. Damit wird auch der Pergamonaltar erneut öffentlich zugänglich. Die Wiedereröffnung ist Teil der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum der Museumsinsel Berlin, die zum UNESCO-Welterbe gehört.

Bereits ab Sommer 2027 soll zudem eine neue Freitreppe am Humboldt Forum eröffnet werden. Die 38 Meter breite Treppe mit Sitzstufen und Balkon am Wasser soll einen neuen öffentlichen Treffpunkt zwischen Spree und Museumsinsel schaffen.

Neue Shows und Kulturhighlights

Auch im Entertainment-Bereich kündigt Berlin neue Produktionen an. Der Cirque du Soleil präsentiert mit „Alizé“ im Theater am Potsdamer Platz seine erste permanente Show in Europa.

Im Friedrichstadt-Palast läuft währenddessen mit „Blinded by Delight“ eine neue Grand Show mit mehr als 100 Künstler:innen.

Ein aktueller Besuchermagnet in Berlin ist der Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart: Mit 400.000 Holzklötzen lädt die Installation „We Make Years Out of Hours“ bis Jänner 2027 zum gemeinsamen Bauen ein. Ein weiteres Highlight folgt in Kürze: Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums präsentiert der Hamburger Bahnhof ab dem 12. Juni 2026 bis 30. Dezember 2027 die Ausstellung „Tausendmal Berlin“.

Die Neue Nationalgalerie widmet dem Bildhauer Constantin Brancusi noch bis 9. August 2026 eine große Werkschau. Die Alte Nationalgalerie zeigt bis 27. September 2026 eine Sonderausstellung über den Kunsthändler Paul Cassirer mit mehr als 100 Werken des französischen Impressionismus. Im Herbst findet zudem erneut das Festival of Lights statt. Die Berlin Art Week und das Musikfest Berlin bringen ebenfalls internationale Künstler:innen und Ensembles in die deutsche Hauptstadt.

Neue Attraktionen und Jubiläen

2026 feiert Berlin unter anderem 20 Jahre als „UNESCO City of Design“, 25 Jahre Berlin Convention Office und 100 Jahre Berliner Funkturm. Nach umfassender Renovierung ist der Funkturm wieder für Besucher:innen geöffnet. Ende 2026 soll außerdem der Estrel Tower eröffnet werden. Der 45-stöckige Turm wird laut Angaben der Stadt Deutschlands höchster Hotelturm und soll neben Hotelzimmern auch Event-, Coworking- und Gastronomieflächen bieten.

Mit „Ocean Berlin“ entsteht in Lichtenberg zudem ein neues Meereserlebniszentrum. Geplant ist unter anderem ein 7,5 Mio. Liter großes Raubfischbecken. Die Eröffnung ist für Frühjahr 2027 vorgesehen.

"Freiheit", Events und Kongresse

Nach der ersten Ausgabe im Jahr 2025 plant Berlin von 7. bis 14. November 2026 eine zweite Berlin Freedom Week. Die Veranstaltungsreihe widmet sich den Themen Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. Höhepunkt ist die Berlin Freedom Conference am 10. November 2026.

Auch der Messe- und Kongresskalender bleibt umfangreich. Zu den wichtigsten Veranstaltungen zählen die ILA Berlin von 10. bis 14. Juni 2026, die IFA Berlin von 4. bis 8. September 2026 sowie die InnoTrans von 22. bis 25. September 2026. Im Sportbereich steht mit dem FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 von 4. bis 13. September ein internationales Großereignis auf dem Programm. Gespielt wird in der Uber Arena und der Max-Schmeling-Halle.

Eine Übersicht über alle Highlights 2026/27 gibt es HIER (red)