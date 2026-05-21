Expedia Group B2B präsentiert neues KI-Toolkit für Reisevertrieb

Im Rahmen der „Explore 26“ in Las Vegas präsentierte die Expedia Group B2B ein neues KI-Toolkit, das sich derzeit in Entwicklung befindet und in den kommenden Monaten bei ausgewählten Partnerunternehmen eingeführt werden soll. Das Toolkit soll die Einbindung der Expedia-Group-Technologien in KI-Erlebnisse über APIs, Schnittstellen und Agenten-Workflows vereinfachen. Im Mittelpunkt steht die Intelligent Experience Platform. Dabei handelt es sich um kombinierbare KI-Komponenten, mit denen Partner markenspezifische Reiseerlebnisse auf Basis der Technologie der Expedia Group entwickeln können. Laut Unternehmen soll dadurch der Zeit- und Investitionsaufwand bei der Einführung neuer Reiseangebote reduziert werden.

Neue Funktionen für Marketing und Werbung

Zusätzlich kündigte das Unternehmen neue Merchandising- und Marketingfunktionen an. Partner können künftig ihr B2B-Partnerportal nutzen, um Marketingstrategien zu planen und zu verfolgen. Zudem soll eine neue Merchandising-API plattform- und kanalübergreifende Marketingerlebnisse ermöglichen. Auch das Travel Media Network wurde erweitert. Vorgestellt wurden unter anderem ein KI-gestütztes Werbeportal, zusätzliche Anzeigenformate in Suchergebnissen, auf Produktseiten sowie im Bezahlvorgang und eine größere Reichweite über DSPs und Medienpartnerschaften.

Fokus auf Vertrauen und Service

„Partner wollen Wachstum, aber sie wollen auch sicher sein, dass ihre Marke und ihre Kunden in guten Händen sind“, sagt Alfonso Paredes, President B2B & Chief Commercial Officer der Expedia Group, und verweist damit auf zusätzliche Maßnahmen im Bereich Vertrauen und Kundenservice. Dazu zählt unter anderem ein „Responsible AI Council“, das risikoreiche KI-Implementierungen vor einem großflächigen Einsatz prüfen soll. Darüber hinaus sieht das Unternehmen Kundenservice als zentrale strategische Kompetenz und investiert weiterhin in Mitarbeiter:innen, Prozesse und KI, um auch bei einem wachsenden B2B-Netzwerk ein hohes Maß an Servicequalität sicherzustellen. (red)