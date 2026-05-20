Silversea startet Alaska- und Arktissaison 2026

Die Marke für luxuriöse Erlebnis- und Expeditionsreisen hat ihre Saison 2026 in Alaska und der Arktis eröffnet: Am 14. Mai startete die erste von insgesamt 30 Alaska-Reisen. Einen Tag später startete die erste Arktis-Kreuzfahrt der Saison, die insgesamt 21 Reisen umfasst. Zum Einsatz kommen unter anderem die Schiffe Silver Whisper, Silver Moon, Silver Endeavour und Silver Wind.

Expeditionsreisen in der Arktis

Die Arktissaison umfasst Reisen durch vier Länder zu insgesamt 55 Destinationen. Die Routen führen unter anderem nach Spitzbergen, in die Diskobucht und nach Ilulissat sowie auf ausgewählten Fahrten durch die Nordwestpassage. Laut Silversea reichen die Reisen bis auf 80 Grad nördlicher Breite. Begleitet werden die Fahrten von Expeditionsteams mit Naturwissenschaftler:innen, Historiker:innen, Glaziolog:innen und Meeresbiolog:innen. Zum Programm gehören Zodiac-Anlandungen, geführte Wanderungen, Kajaktouren und Tierbeobachtungen. Je nach Route können Gäste unter anderem Eisbären, Walrosse, Polarfüchse, Robben oder Wale beobachten.

Alaska-Routen 2026

Die Alaska-Saison umfasst 30 Reisen zwischen Vancouver und Seward. Neben bekannten Häfen wie Juneau, Ketchikan, Sitka, Skagway, Icy Strait Point und Valdez stehen auch kleinere Orte wie Pine Island in British Columbia auf dem Programm. Die Routen führen entlang von Gletschern und durch Passagen wie die Seymour Narrows. Ergänzend bietet Silversea Landprogramme vor der Kreuzfahrt an, darunter ein fünftägiges Programm mit Aufenthalten in Anchorage und dem Denali-Nationalpark.

Neue Alaska- und Arktisreisen für 2027

2027 erweitert Silversea sein Angebot in Alaska und der Arktis auf 36 Reisen in Alaska sowie 19 Reisen in der Arktis. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem eine siebentägige Reise der Silver Moon von Seward nach Vancouver vom 3. bis 10. Juni 2027 entlang der Inside Passage mit Anläufen in Juneau, Ketchikan und Skagway sowie Passagen am Hubbard-Gletscher. Ebenfalls angeboten wird eine Route der Silver Moon von Vancouver nach Seward vom 19. bis 26. August 2027 mit Stopps in Ketchikan, Juneau, Skagway und Sitka sowie Passagen durch Tracy Arm und entlang des Hubbard-Gletschers.

In der Arktis führt eine zwölftägige Expeditionsreise der Silver Endeavour vom 19. bis 31. Juli 2027 von Longyearbyen nach Reykjavik entlang von Fjorden und Küstenlandschaften Spitzbergens und Grönlands mit Möglichkeiten zur Beobachtung von Eisbären, Walrossen und Seevögeln. Darüber hinaus steht vom 11. bis 28. August 2027 eine 17-tägige Expeditionsreise der Silver Endeavour von Longyearbyen nach Reykjavik auf dem Programm, die Tierbeobachtungen, Zodiac-Anlandungen sowie Einblicke in die Fjordlandschaften und Siedlungen Grönlands mit Stationen entlang der Küste Islands kombiniert. (Red)