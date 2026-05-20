TUI: Top Adults-only-Hotels im Sommer 2026

Besonders Paare und Ruhesuchende entscheiden sich im Sommer gezielt für Adults-only-Anlagen, die eine ruhige Umgebung sowie auf erwachsene Gäste zugeschnittene Angebote bieten. Auf der Mittelstrecke führt das TUI Magic Life Candia Maris auf Kreta das Ranking der bestgebuchten Adults-only-Hotels an und spricht insbesondere sportlich aktive Erwachsene an. Dahinter folgen das TUI Blue Lindos Bay auf Rhodos, das auf Ruhe, Spa-Angebote und Erholung setzt, sowie das TUI Blue Tropea in Kalabrien, das laut TUI vor allem mit seiner Lage über dem Meer sowie regionaler Kulinarik punktet.

Im Fernreisebereich liegen vor allem Häuser im Indischen Ozean an der Spitze: Das Riu Palace Mauritius belegt den ersten Platz unter den meistgebuchten Adults-only-Hotels. Dahinter folgen das TUI Blue Olhuveli Romance auf den Malediven sowie das Lagoon Attitude Mauritius.

Zielgruppenspezifische Konzepte

Für unterschiedliche Reisevorlieben setzen die verschiedenen Hotelmarken im Adults-only-Segment jeweils eigene zielgruppenspezifische Schwerpunkte. TUI Blue kombiniert regionale Kulinarik, Aktivprogramme und persönliche Betreuung mit lokalem Design und authentischen Erlebnissen vor Ort. TUI Magic Life richtet sich mit Sport-, Fitness- und Entertainmentangeboten an Gäste ab 16 Jahren. Sowohl TUI Blue als auch TUI Magic Life sprechen Paare, Alleinreisende und Freundesgruppen an, die eine erholsame Urlaubsatmosphäre suchen und unterschiedliche Schwerpunkte in ihrer Reisegestaltung setzen.

Robinson setzt mit seinen fünf Adults-only-Clubs im Premiumsegment auf Sport- und Freizeitangebote sowie Entertainmentformate für Erwachsene ab 18 Jahren, die Wert auf ein hochwertiges Angebot legen. Auch RIU positioniert seine Adults-only-Hotels vor allem im gehobenen Segment und legt den Fokus auf Komfort, All-inclusive-Angebote sowie Standorte in klassischen Bade- und Fernreisedestinationen.

Top-5-Rankings im Überblick

Top 5 Adults-only-Hotels Mittelstrecke:

TUI Magic Life Candia Maris (Kreta) TUI Blue Lindos Bay (Rhodos) TUI Blue Tropea (Kalabrien) Atlantica Imperial Resort (Rhodos) TUI Blue Oceanis Beach Resort & Spa (Kos)

Top 5 Adults-only-Hotels Fernstrecke:

Riu Palace Mauritius (Mauritius) TUI Blue Olhuveli Romance (Malediven) Lagoon Attitude Mauritius (Mauritius) Secrets La Romana Resort and Spa (Dominikanische Republik) Riu Palace Swahili (Sansibar)

(Red)