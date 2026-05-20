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alltours: Uwe Mohr wird Geschäftsführer Vertrieb


Uwe Mohr wird Geschäftsführer Vertrieb
Uwe Mohr, aktuell bei AIDA Cruises als Vice President Sales beschäftigt, steigt spätestens zum 1. Oktober als Geschäftsführer Vertrieb beim Veranstalter alltours ein.

Der Reiseveranstalter alltours hat Uwe Mohr zum Geschäftsführer Vertrieb berufen. Er soll spätestens zum 1. Oktober 2026 die Verantwortung für den Reisebürovertrieb der alltours flugreisen gmbh sowie für die Reisebürokette Reisecenter alltours GmbH übernehmen. Im Rahmen seiner neuen Funktion berichtet Mohr an Dennis Schrahe, der mit 1. Juni 2026 die Position des Hauptgeschäftsführers bei alltours übernimmt.

Langjährige Vertriebserfahrung

Mohr verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Positionen der Reisebranche. Zuletzt war er seit 2018 als Vice President Sales bei AIDA Cruises tätig und verantwortete dort die weltweiten Vertriebskanäle. Davor leitete er den Reisebürovertrieb von AIDA Cruises und Costa Kreuzfahrten in Deutschland. Weitere berufliche Stationen umfassen Führungspositionen bei TUI Deutschland und Hapag-Lloyd Flug.

Verantwortung für Vertrieb und Organisation

Das Vertriebsteam der alltours flugreisen gmbh umfasst rund 8.000 stationäre und mobile Reisebüropartner:innen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien und den Niederlanden. Zum Verantwortungsbereich von Mohr zählen künftig auch die Reisecenter alltours GmbH mit rund 170 Reisebüros. Darüber hinaus umfasst sein Geschäftsführungsbereich unter anderem Vertriebsmarketing, Schulungen und Events sowie ein Key-Account-Team für zentrale Vertriebspartner:innen wie Kooperationen, Franchisezentralen und Online-Reiseportale. Ebenfalls Teil des Verantwortungsbereichs sind die Abteilungen Reservierung und Qualität sowie Servicecenter mit einer 24/7-Kundenhotline. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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