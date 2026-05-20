Oman als Tauchdestination – Zwischen Riffen und Fjorden

Entlang der omanischen Küste wechseln sich schroffe Klippen mit geschützten Buchten ab. Unter Wasser setzt sich diese Vielfalt fort: steile Abbruchkanten, Korallenformationen und Felsstrukturen bilden die Kulisse für Tauchgänge und Schnorchelausflüge. Die Riffe sind vielerorts intakt, die Sicht häufig exzellent und das Meeresleben vielfältig. Barrakudaschwärme, Muränen, Rochen oder Riffhaie kreuzen regelmäßig den Weg der Taucher:innen.

Walhaie vor den Daymaniyat-Inseln

Vor der Küste Maskats liegen die Daymaniyat-Inseln, ein geschütztes Naturreservat und eines der außergewöhnlichsten Tauchreviere des Landes. Neben leuchtenden Korallen, Clownfischen und grünen Meeresschildkröten können im Sommer auch Walhaie beobachtet werden. Walhaie erreichen in der Regel eine Länge von rund sechs Metern und sind an ihrer gepunkteten Oberseite sowie dem breiten Maul erkennbar. Für Taucher:innen sind sie ungefährlich.

Auch Schnorchler:innen kommen vor den Daymaniyat-Inseln auf ihre Kosten: Viele Riffe liegen nahe an der Oberfläche, wodurch die Unterwasserwelt auch ohne Tauchschein oder Ausrüstung gut erlebbar ist.

Bandar Khayran und Fahal Island

Östlich von Maskat sorgen bei Bandar Khayran geschützte Buchten und ruhige Bedingungen für einfache Tauchgänge, die sich besonders für Einsteiger:innen und Schnorchler:innen eignen. Clownfische, Papageienfische und Muränen sind dort regelmäßig zu sehen, mit etwas Glück auch Meeresschildkröten. Fahal Island, im Volksmund auch Shark Island genannt, gilt als Ziel für erfahrene Taucher:innen. Strömungsreichere Bedingungen prägen das Gebiet, in dem unter anderem Weißspitzenriffhaie, Barrakudas und Rochen vorkommen.

Die besten Tauchzeiten im Überblick

Tauchen und Schnorcheln ist in Oman grundsätzlich ganzjährig möglich. Die Kombination aus abwechslungsreichen Tauchplätzen, saisonalem Meeresleben und guter Erreichbarkeit macht das Land zu einem attraktiven, zugleich noch vergleichsweise wenig erschlossenen Tauchziel.

Dezember bis März: Angenehme Temperaturen, stabile Bedingungen, ideal für erste Besuche.

April bis Mai: Warmes Wasser, steigende Chancen auf vielfältiges Meeresleben.

Juni bis August: Geringere Sichtweite durch Plankton, dafür Walhaisaison. September bis November: Beste Sichtweiten (bis zu 30 Meter), ruhige See.

(red)