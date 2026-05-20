G Adventures bringt Erlebnisreisen nach Dominica

G Adventures kündigt seine ersten Reisen nach Dominica an und ist damit der erste globale Veranstalter von Erlebnisreisen, der diese Art von Touren auf der Karibikinsel anbietet. Bislang wird die Insel von Vielen vor allem mit Kreuzfahrttourismus assoziiert. Die G Adventures-Reisen richten den Fokus dagegen bewusst auf Naturerlebnisse im Landesinneren sowie auf Aktivitäten entlang der Küste und im Meer.

„Geluxe“ in der Karibik

Die neuen Dominica-Reisen ergänzen die Premium-Aktivreiseart „Geluxe“. Dabei kombiniert G Adventures aktive Erlebnisse mit außergewöhnlichen Unterkünften, hochwertiger Kulinarik sowie intensiven Begegnungen mit Kultur und lokalen Gemeinschaften. Ziel ist es, die Vielfalt der Insel erlebbar zu machen – dazu zählen unter anderem anspruchsvolle Wanderungen, Baden an Wasserfällen, Begegnungen mit indigenen Gemeinschaften sowie das Schwimmen mit Pottwalen in ihrer natürlichen Umgebung. Jede Reise beinhaltet zudem einen sogenannten „OMG Day“, an dem Reisende zwischen zwei besonderen Aktivitäten wählen und ihre Reise individuell gestalten können.

Zwei Touren in Dominica

Die achttägige Reise „Dominica: Wasserfälle, Vulkanlandschaften & Kalinago-Kultur“ ab Roseau kombiniert einzigartige Aktivitäten und Naturerlebnisse mit intensiven kulturellen Begegnungen. Als „OMG Day“ stehen folgende Angebote zur Verfügung: Schwimmen durch die spektakuläre Titou Gorge und anschließende Entspannung in natürlichen heißen Quellen oder ein Besuch der Wasserfälle Spanny Falls und Jacko Falls mit optionaler Walbeobachtung am Abend. Die Reise ist ab 2.999 EUR p.P. (exklusive Flug) buchbar.

Die siebentägige Tour „Dominica: Wale, Wasserfälle & die wilde Karibik“ fokussiert sich auf die Unterwasserwelt der Insel, insbesondere auf Pottwale. Dominica gilt als einer der weltweit bedeutendsten Orte für Walbeobachtungen mit ganzjährig ansässiger Population. Neben Schnorcheln und Küstenaktivitäten ist auch das Schwimmen mit Pottwalen möglich. Die Reise ist ab 7.499 EUR p.P. (exklusive Flug) buchbar. Alle Tierbeobachtungen erfolgen laut Anbieter unter Einhaltung von Tierschutzrichtlinien und mit Fokus auf nachhaltigen Tourismus. (red)