Dertour Talk & Dine Deluxe im Mandarin Oriental Vienna

Im Sinne des Mottos „Austausch statt Frontalpräsentation“ stand der Abend im Zeichen persönlicher Gespräche und eines gemeinsamen Dinners in exklusivem Rahmen. Durch den Abend führten Petra Seigmann, Specialist Sales bei Dertour Austria, sowie Jörg Fermüller, Head of Sales Dertour Austria. Beide gaben Einblicke in die Welt von Dertour Deluxe, stellten maßgeschneiderte Luxusreisen vor und informierten über aktuelle Neuigkeiten innerhalb der Dertour Group – mit Fokus auf Dialog und individuelle Fragen der Teilnehmenden.

Partnerauftritt von Mandarin Oriental

Als Hotelpartner präsentierte sich die internationale Gruppe Mandarin Oriental. Catherine Kollmann, Interim Global Account Managerin, stellte die Markenphilosophie sowie zentrale Aspekte des globalen Portfolios vor. Das gemeinsame Dinner in der besonderen Location bildete dabei den idealen Rahmen für weiters Networking und persönlichen Austausch. Yvonne Fijala, Ruefa GmbH Wien, sagte zum Event: „Es ist schön zu sehen, dass Dertour Austria mit seinen hochwertigen Veranstaltungen bewusst auf den stationären Vertrieb setzt und persönliche Begegnungen in den Mittelpunkt stellt.“ (red)