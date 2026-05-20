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Dertour Talk & Dine Deluxe im Mandarin Oriental Vienna
Zum 20-jährigen Jubiläum des Deluxe-Produkts hat Dertour Austria ausgewählte Gäste zu einem exklusiven Netzwerkabend in das kürzlich eröffnete Mandarin Oriental Vienna eingeladen.
Im Sinne des Mottos „Austausch statt Frontalpräsentation“ stand der Abend im Zeichen persönlicher Gespräche und eines gemeinsamen Dinners in exklusivem Rahmen. Durch den Abend führten Petra Seigmann, Specialist Sales bei Dertour Austria, sowie Jörg Fermüller, Head of Sales Dertour Austria. Beide gaben Einblicke in die Welt von Dertour Deluxe, stellten maßgeschneiderte Luxusreisen vor und informierten über aktuelle Neuigkeiten innerhalb der Dertour Group – mit Fokus auf Dialog und individuelle Fragen der Teilnehmenden.
Partnerauftritt von Mandarin Oriental
Als Hotelpartner präsentierte sich die internationale Gruppe Mandarin Oriental. Catherine Kollmann, Interim Global Account Managerin, stellte die Markenphilosophie sowie zentrale Aspekte des globalen Portfolios vor. Das gemeinsame Dinner in der besonderen Location bildete dabei den idealen Rahmen für weiters Networking und persönlichen Austausch. Yvonne Fijala, Ruefa GmbH Wien, sagte zum Event: „Es ist schön zu sehen, dass Dertour Austria mit seinen hochwertigen Veranstaltungen bewusst auf den stationären Vertrieb setzt und persönliche Begegnungen in den Mittelpunkt stellt.“ (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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20 Mai 2026
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