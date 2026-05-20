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Bentour Reisen lädt zu "Bentour Select Moments" in Wien


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Bentour Reisen veranstaltet im Juni 2026 mehrere Networking-Abende für Reisebüropartner:innen im DACH-Raum. Der Österreich-Termin findet am 18. Juni im Rathauskeller Wien statt.

Gemeinsam mit Rixos Egypt und dem ägyptischen Fremdenverkehrsamt lädt Bentour Reisen am 18. Juni 2026 zu „Bentour Select Moments“ nach Wien. Die Veranstaltung im Rathauskeller Wien beginnt um 18:00 Uhr und endet voraussichtlich gegen 22:00 Uhr. Neben Wien sind weitere Veranstaltungen in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Zürich, München und Ulm geplant.

Bentour Select Moments

Im Rahmen des Abends informiert der Veranstalter über aktuelle Entwicklungen bei Bentour Reisen sowie über das Ägypten-Angebot von Rixos Egypt. Neben Produktinformationen wird der Abend auch Raum für persönlichen Austausch und Networking bieten.

(red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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