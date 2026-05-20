Gemeinsam mit Rixos Egypt und dem ägyptischen Fremdenverkehrsamt lädt Bentour Reisen am 18. Juni 2026 zu „Bentour Select Moments“ nach Wien. Die Veranstaltung im Rathauskeller Wien beginnt um 18:00 Uhr und endet voraussichtlich gegen 22:00 Uhr. Neben Wien sind weitere Veranstaltungen in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Zürich, München und Ulm geplant.

Bentour Select Moments

Im Rahmen des Abends informiert der Veranstalter über aktuelle Entwicklungen bei Bentour Reisen sowie über das Ägypten-Angebot von Rixos Egypt. Neben Produktinformationen wird der Abend auch Raum für persönlichen Austausch und Networking bieten.

Datum: Donnerstag, 18. Juni 2026

Donnerstag, 18. Juni 2026 Uhrzeit: ab 18:00 Uhr

ab 18:00 Uhr Location: Rathauskeller Wien

Rathauskeller Wien Anmeldung ab sofort HIER

(red)