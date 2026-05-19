MSC Euribia startet Sommersaison ab Kiel in die norwegischen Fjorde

Mit der ersten Abfahrt am 16. Mai hat die MSC Euribia offiziell die Sommersaison von MSC Cruises ab Kiel eingeläutet. Seitdem nimmt das Schiff wieder regelmäßig Kurs auf die norwegischen Fjorde und eröffnet damit ein Programm, das zu den landschaftlich eindrucksvollsten Regionen Nordeuropas führt. Die Routen der MSC Euribia führen unter anderem zu den UNESCO-Weltnaturerbe-Fjorden rund um Hellesylt/Geiranger sowie nach Flåm und verbinden Naturerlebnisse mit Anläufen in ausgewählten nordischen Häfen.

Sommersaison in Nordeuropa

Mit flexiblen Abfahrtsoptionen, Einschiffungen in Nordeuropa und durchdachten Routen bietet die Sommersaison der MSC Euribia eine Alternative zu klassischen Sommerreisen. Jörg Eichler, DACH-Geschäftsführer von MSC Cruises sagt zum Saisonstart: „Kiel ist für MSC Cruises ein sehr wichtiger Kreuzfahrtstandort in Deutschland und wir freuen uns sehr, unsere Sommersaison in Nordeuropa von hier aus zu starten. Mit der MSC Euribia haben wir ein Schiff im Einsatz, das in jeder Hinsicht überzeugt: von moderner Ausstattung und einem vielfältigen Bordprogramm bis hin zu kulinarischen Höhepunkten auf See. Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus spektakulären Reisezielen und dem hohen Bordkomfort der MSC Euribia genau das bietet, was sich Reisende wünschen."

Drei Schiffe mit Deutschland-Abfahrten

Die MSC Euribia ist im Sommer 2026 eines von drei Schiffen mit Abfahrten ab Deutschland und eines von vier Schiffen, die diesen Sommer in Nordeuropa unterwegs sind:

Die MSC Magnifica wurde kürzlich umfassend modernisiert und verfügt nun über einen brandneuen MSC Yacht Club, das exklusive „Schiff-im-Schiff“-Konzept der Reederei, das geräumige und elegant eingerichtete Suiten, private Einrichtungen sowie einen 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service bietet. Hinzu kommen ein modernisiertes MSC Aurea Spa, ein hochmoderner Fitnessraum sowie die Spezialitätenrestaurants Butcher’s Cut und Kaito Sushi Bar. Das Schiff wird 7- und 11-Nächte-Kreuzfahrten ab Warnemünde anbieten und Ziele wie Kristiansand (Norwegen), Eidfjord (Norwegen), Lyngdal (Norwegen), Oslo (Norwegen), Kopenhagen (Dänemark), Gdynia (Polen), Klaipėda (Litauen), Riga (Lettland) und Stockholm (Schweden) anlaufen.

Die MSC Preziosa unternimmt 7- bis 14-Nächte-Kreuzfahrten ab Hamburg zu Reisezielen wie Island, den norwegischen Fjorden und nordischen Highlights wie Honningsvåg (Norwegen), Tromsø (Norwegen), Trondheim (Norwegen), Bergen (Norwegen) und Reykjavik (Island) sowie Häfen wie Invergordon (Schottland) und Kirkwall (Schottland).

Das Programm der in Southampton stationierten MSC Virtuosa umfasst verschiedene Routen unter anderem mit Zielen wie Akureyri (Island), Isafjordur (Island), Reykjavik (Island), Maloy (Norwegen), Hellesylt (Norwegen) und Sandnes (Norwegen). Auch Reisen ins Mittelmeer und zu den Kanarischen Inseln sind dabei.

Weitere Informationen unter: www.msccruises.at (red)