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nicko cruises lädt zu Webinaren für die Saison 2027/28 ein
nicko cruises bietet an je zwei Terminen Online-Schulungen über das Flussreisen-Programm 2027 sowie die Welt- und Fernreisen mit der Vasco da Gama 2027/28.
Der Stuttgarter Kreuzfahrtexperte lädt Reisebüropartner im Juni und August zu kostenfreien Webinaren ein. Während im Juni das Flussreisejahr 2027 im Mittelpunkt steht, dreht sich im August alles um die neuen Weltreiserouten und Fernreisen mit der Vasco da Gama 2027/28. Die Online-Veranstaltungen geben Agents einen frühen Überblick über die kommenden Reisen und liefern zusätzlich Impulse für den Vertriebsalltag.
Flussreisen 2027
Im Juni-Webinar steht das Flussreiseprogramm 2027 im Mittelpunkt. Dieses reicht von kurzen Auszeiten über Eventreisen bis hin zu längeren Flusskreuzfahrten, darunter etwa eine 19-tägige Donau-Reise. Im Sinne der „Slow Cruising“-Philosophie von nicko cruises stehen entspanntes Reisen und intensive Landgänge im Vordergrund. Zu den Höhepunkten zählt unter anderem das Kreuzfahrt-Comeback auf dem Yangtze in China mit der Victoria Sabrina sowie in Europa die neue achttägige Kreuzfahrt durch das Bordelais mit Stopps in Bordeaux, entlang von Garonne, Dordogne und Gironde mit der Cyrano de Bergerac.
Interessierte können aus zwei Webinar-Terminen wählen:
- Dienstag, 16.06.2026, 08:30 Uhr - Anmeldung HIER
- Donnerstag, 18.06.2026, 14:00 Uhr - Anmeldung HIER
Weltreise und Fernreisen 2027/28
Im August folgt der zweite Webinar-Schwerpunkt mit den Weltreisen und Fernreisen 2027/28 an Bord der Vasco da Gama. Neben Produktinformationen zum Schiff werden dabei auch die Routen und Destinationen im Detail vorgestellt. Die Weltreise startet am 4. November 2027 in Lissabon und führt in 172 Tagen zu 88 Häfen in 48 Ländern. Die Route verläuft über die Azoren, die Karibik, Mittelamerika und den Pazifik weiter in die Südsee sowie nach Australien und Südostasien. Ein Schwerpunkt liegt auf Afrika mit Stationen in Südafrika, Namibia und weiteren Zielen im südlichen Teil des Kontinents. Die Reise endet am 24. April 2028 wieder in Lissabon. Alternativ bietet nicko cruises eine verkürzte „Kleine Weltreise“ von Panama-Stadt nach Lissabon an. Darüber hinaus sind auch 2027/28 alle neun Routen wieder einzeln und kombiniert als Fernreisen buchbar.
Interessierte können aus zwei Terminen wählen:
- Dienstag, 04.08.2026, 08:30 Uhr - Anmeldung HIER
- Donnerstag, 06.08.2026, 14:00 Uhr - Anmeldung HIER
(red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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