Aegean erweitert innergriechisches Streckennetz im Sommer 2026

Mit den neuen Inlandsflügen schafft Aegean zusätzliche Direktverbindungen zwischen beliebten Insel- und Regionalflughäfen, die bislang vielfach nur per Fähre oder mit Umstieg über Athen erreichbar waren. Reisende können dadurch unterschiedliche Inselgruppen und Regionen innerhalb einer Reise einfacher kombinieren und Reisezeiten verkürzen.

Die neuen saisonalen Routen starten sukzessive zwischen Anfang Mai und Ende Juni 2026 und verbinden Thessaloniki mit Milos und Zakynthos, Heraklion mit Santorini, Mykonos, Mytilini, Paros und Syros, Rhodos mit Milos, Mykonos und Naxos sowie Santorini mit Mykonos.

Mehr Flexibilität für Inselkombinationen

Für Griechenland-Reisende ergeben sich dadurch zusätzliche Kombinationsmöglichkeiten zwischen Inseln und Regionen - ohne Umstieg über Athen oder den Transfer über den Seeweg. Die neuen Strecken werden saisonal angeboten. Je nach Verbindung lassen sich die Strecken für den Zeitraum zwischen Anfang Mai und Anfang Oktober 2026 buchen.

Neue Flugverbindungen im Überblick:

Thessaloniki - Milos: Mitte Juni bis Mitte September - Mo, Di, Do, Sa

Thessaloniki - Zakynthos: Mitte Juni bis Mitte September - Mo, Do

Heraklion - Santorini: Ende Mai bis Anfang Oktober - Di, Do, Sa

Heraklion - Mykonos: Ende Mai bis Anfang Oktober - Di, Fr, So

Heraklion - Mytilini: Ende Mai bis Anfang Oktober - Do, Sa

Heraklion - Paros: Ende Juni bis Anfang September - Mo, Do

Heraklion - Syros: Mitte Juni bis Mitte September - Mo, Fr

Rhodos - Milos: Anfang Juni bis Ende September - Mo, Di, Do, Sa

Rhodos - Mykonos: Mitte Juni bis Ende September - Mo, Fr

Rhodos - Naxos: Mitte Juni bis Ende September - Mi, So

Santorini - Mykonos: Ende Juni bis Ende August - Mo, Fr

(red)